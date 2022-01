Attack on Titan Episodio 78 lanza sinopsis, primeras imágenes

Attack on Titan: Shingeki no Kyojin ha estado ocupado detrás de escena con la cuarta temporada, y eso no cambiará en el corto plazo. Esta semana se presentó el episodio más reciente de la temporada 4 animada por Studio MAPPA, y no pasará mucho tiempo antes de que se publique el episodio 78.

Y ahora, hemos visto por primera vez el lanzamiento con algunas imágenes y una sinopsis completa. La información se compartió en Japón a través del sitio web de Shingeki no Kyojin. Fue allí donde se habló del episodio 78, por lo que puedes encontrar la propaganda de "Two Brothers" a continuación:

Sinopsis de Attack on Titan Episodio 78

Foto: Twitter Attack on Fans / Spoilers del Episodio 78 "Two Brothers"

"Los dos gigantes, el Titán Bestia y el Titán Fundador, tienen la clave de esta situación a medida que se extiende la lucha entre la humanidad. ¿Qué les espera a estos hermanos cuando sus pensamientos y recuerdos chocan?", compartió el usuario de Twitter Attack on Fans.

En cuanto a su imagen, a los fanáticos se les mostró una foto de Falco mientras lo arrastraban por la ciudad. El pobre niño está aterrorizado cuando su hermano mayor, Grice, lo lleva a la batalla.

Después de todo, Grice está desesperado por evitar que Falco se convierta en un Titán, y Zeke planea hacer que eso suceda. Grice espera poder cambiar la opinión de su amigo si aparece con Falco, pero parece que los hermanos Jaeger harán cualquier cosa para llevar adelante su causa. Y si eso significa que Falco está perdido, bueno, que así sea.

Con Teruyuki Omine como director, parece que el episodio 78 de Shingeki no Kyojin se convertirá en uno de los mejores de la serie. Entonces, si aún no estás al día con la cuarta temporada, querrás hacerlo lo antes posible antes de que este nuevo lanzamiento se estrene el domingo 23 de enero.

¿Dónde podemos ver Shingeki no Kyojin?

Puedes ver las cuatro temporadas del anime Shingeki no Kyojin en Funimation, Crunchyroll y otras plataformas de streaming. La Verdad Noticias te recuerda que los artistas de Attack on Titan celebran el episodio 77 con dibujos de Yelena, la ex soldado de Marley y ahora fiel seguidora de Zeke Jaeger.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!