Attack on Titan DLC llega a Call of Duty: Warzone y Vanguard

Shingeki no Kyojin DLC llega a Call of Duty: Warzone y Vanguard

Los jugadores de Call of Duty: Warzone Pacific y Call of Duty: Vanguard podrán vivir sus sueños de cosplay de Shingeki no Kyojin en esos juegos a finales de este mes, cuando se lance Tracer Pack: Attack on Titan: Levi Edition Bundle.

Los cosméticos y las armas con el tema del anime de acción oscura Shingeki no Kyojin estarán disponibles a partir del 20 de enero como parte de ese paquete, luego de una actualización de mitad de temporada programada para el 13 de enero.

DLC de Attack on Titan en Call of Duty

Imagen: Sledgehammer Games/Raven/Activision

El paquete Levi Edition incluirá 10 elementos, incluido un aspecto de Survey Corps para el operador Daniel Yatsu inspirado en Levi Ackerman, y planos de armas para el Historia SMG, el rifle de asalto Ymir Curse y las espadas dobles Titan Piercer.

Aquí en La Verdad Noticias hay un vistazo a todo lo planeado para el paquete (la introducción destacada "Maniobra vertical" y la destacada MVP "Acero ultraduro" son exclusivas de Vanguard). Por otra parte, el anime Shingeki no Kyojin Temporada 4 Parte 2 está en transmisión.

La actualización de mitad de temporada de Sledgehammer Games, Treyarch y Raven para Call of Duty: Warzone Pacific y Vanguard traerá consigo un nuevo operador (Isabella Rosario Dulnuan Reyes), una nueva arma (el Welgun SMG), más contenido para el modo Zombies, error arreglos y más, según una publicación en el sitio web de Call of Duty.

¿Dónde ver Shingeki no Kyojin?

Puedes ver el anime Attack on Titan en Crunchyroll y Funimation. La colaboración de Call of Duty con Shingeki no Kyojin se filtró en noviembre, cuando los archivos del juego extraídos de datos revelaron las espadas que pronto se lanzarán (así como posibles indicios de vinculaciones adicionales basadas en el Capitán América e Indiana Jones).

