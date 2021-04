Attack On Titan rompe récord inesperado en Japón con el final del manga

El final del manga de Attack on Titan era esperado con ansias por los fanáticos y como era de esperarse, cumplió con las expectativas. Tras publicaciones por caso 12 años, el creador de la serie Hajime Isayama oficialmente trajo el capítulo final a la revista Bessatsu Shonen de Kodansha, el cual rompió récord de ventas en Japón.

A pocas horas de su lanzamiento, la revista que presenta en físico el último capítulo se agotó en tiendas. Tanto fue el éxito que la editorial ordenó una reimpresión del mismo debido a la alta demanda.

El anuncio fue dado a conocer en la cuenta oficial de Twitter de Attack on Titan, el cual indicó que se ordenó la reimpresión del número de la revista con el capítulo, mismo que se espera salga a la venta el 30 de abril.

El capítulo final del manga de Attack On Titan fue todo un éxito en Japón

Pero si aún no lo has visto, no te preocupes que el capítulo 139 de Attack On Titan actualmente lo puedes encontrar a través de servicios como Crunchyroll Manga y ComiXology.

Attack on Titan: siguiente proyecto

Como te dimos a conocer previamente en La Verdad Noticias, el final del manga de Attack on Titan también representa la conclusión del proyecto de toda una vida para Hajime Isayama, cuyo nombre será recordado por muchos años. Pero, ¿qué sigue para el manga?

Escribir durante casi 12 años la serie y luego el anime de los titanes, dejó una enorme satisfacción en Isayama, y tal parece que no tocará sus lápices en un buen rato, pues el siguiente proyecto del autor involucra otra de sus grandes pasiones: saunas y aguas termales.

Ya que según reveló el mismo creador de la serie, su deseo incluye inaugurar y administrar su propio spa japonés. Estos lugares son conocidos como “onsen” y son uno de los mayores atractivos turísticos de Japón, aunque probablemente el suyo no tendría relación con Attack on Titan.

