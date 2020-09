Attack On Titan les ha dado a Reiner y Annie la reconciliación que necesitan

Attack On Titan avanza hacia su final en las páginas del manga, mientras la cuarta y última temporada del anime también se ha estado produciendo de manera simultánea.

La acción ha aumentado y, por lo tanto, los momentos emocionales cuando amigos y enemigos dejan atrás sus diferencias también se han hecho más frecuentes. Ahora, Annie y Reiner finalmente llegan a un acuerdo en el más reciente capítulo de Attack On Titan.

Tanto soldados de Marley como espías dentro de las filas del Cuerpo de Inspección original, las misiones que tenían que emprender eran a veces increíblemente crueles con las personas a las que llamaban amigos y Reiner ha decidido compartir sus sentimientos con Annie antes de lo que podría ser su misión final.

Annie y Reiner logran llegar a un acuerdo en capítulo 132 del manga

¡Advertencia! Si aún no te has puesto al día con el último capítulo de Attack On Titan, es posible que desees mantenerte alejado de este artículo, ya que nos sumergiremos en territorio de spoiler para la cuarta temporada del anime.

Así fue la reconciliación de Annie y Reiner

Annie se reveló a sí misma como una traidora para Eren y compañía hacia el final de la primera temporada del anime de Attack On Titan, tomando la forma de la Titán Femenina y matando a varios de sus antiguos amigos al servicio de la nación de Marley.

Aunque Reiner siguió su ejemplo en la temporada siguiente, estaba claro que estaban dispuestos a llegar a fines horrendos para cumplir su misión de ayudar a su tierra natal. Con Reiner sufriendo lo que parece ser un trastorno de estrés postraumático severo después de algunos de los actos horrendos que cometieron, el Titán Blindado aprovecha la oportunidad para pedir perdón a Annie por continuar con su misión.

Capítulo 132 del manga de Attack on Titan

Mientras la nueva versión de Survey Corps intenta viajar directamente a Eren Jaeger, ahora impulsado por el poder del Titán Fundador e intentando seguir adelante con su "plan de eutanasia" que eliminaría a cualquiera que no tenga sangre eldiana. corriendo por sus venas, Reiner aprovecha la oportunidad para tener una charla personal con Annie.

Pidiendo perdón por seguir adelante con sus misiones anteriores en lugar de permitir que ella y Bertholdt regresen con sus familias, el hacha finalmente está enterrada y la pareja está lista para igualar su fuerza contra la de Eren.

Este capítulo vio las muertes de Falco y Hange, lo que demuestra que nadie está a salvo antes de que la franquicia oscura llegue a su fin, y no nos sorprendería si Reiner o Annie también perdierán la vida a medida que se acerca el final.

