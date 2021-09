Asuna y Alice de Sword Art Online tendrán nuevas figuras a escala

El mundo de Sword Art Online está a punto de regresar gracias a su nuevo largometraje, SAO Progressive: Aria Of A Starless Night, que revisará los eventos de la primera temporada de la franquicia de anime.

Ahora, parece que el anime isekai está listo para regresar al mundo de Alicization con dos nuevas figuras que llegarán en un futuro cercano, devolviendo a la vida a Asuna y Alice. La Verdad Noticias te comparte más detalles a continuación.

El Twitter oficial de eStream compartió un primer vistazo a los diseños preliminares de ambas figuras de Asuna y Alice, quienes no se pusieron de acuerdo durante las temporadas de Alicization, donde Kirito había estado en coma durante bastante tiempo.

Nuevas figuras de Sword Art Online

eStream anuncia nuevas figuras "Crystal Dress Ver." de Alive y Asuna

Anteriormente, informamos que el anime SAO lanza figuras angelicales de Asuna y Alice, dos de las luchadoras más conocidas de la franquicia. La vista previa de arriba, muestra a ambas chicas con un hermoso vestido y los fanáticos pronto verán las figuras a escala 1/7 terminadas por SHIBUYA SCRAMBLE FIGURE.

¿Cuándo saldrá SAO Progressive?

La película SAO Progressive: Aria of a Starless Night se lanzará en Japón el 30 de octubre, y aunque se ha insinuado un lanzamiento en América del Norte, los fanáticos de la franquicia de anime aún no han recibido una confirmación de cuándo llegará esta precuela a Occidente.

Una nueva serie de televisión para SAO aún no se ha confirmado luego de la conclusión de War of Underworld, en la que Kirito regresó a la acción para luchar junto a Asuna y Alice. Si no estás familiarizado con la historia de Kirito, Asuna y Alice en el mundo digital, te recordamos que puedes ver el anime Sword Art Online en Crunchyroll.

