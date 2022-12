Así se verían los héroes profesionales de My Hero Academia como estudiantes

Los héroes profesionales del mundo de My Hero Academia son la inspiración de muchos de los jóvenes que se están preparando para salvar al mundo. Sin embargo, estos héroes alguna vez fueron estudiantes.

Pero en la temporalidad del manga y del anime solo conocemos las versiones adultas de All Might, Erased Head, Endeavor, Mirko y Hawks. Ellos son los héroes encargados de proteger a los humanos de cualquier villano.

Sin embargo, aún no nos han mostrado cómo se prepararon para ser los mejores héroes. Por suerte, este fanart nos da un vistazo de cómo se verían siendo estudiantes como Deku, Bakugo o Todoroki.

Así se verían los héroes profesionales de jóvenes

Los héroes profesionales de jóvenes.

El artista de Twitter llamado Rozubread quien nos muestra a los héroes profesionales de My Hero Academia como jóvenes estudiantes, cuando se estaban preparando en la Academia U.A.

Por ello, el ilustrador los puso en uniformes de la escuela de héroes a Aizawa Shouta, Enji Todoroki y Toshinori Yagi; Eraser Head, Endeavor y All Might.

En una segunda ilustración, aparecen Keigo Takami y a Rumi Usagiyama, Hawks y Mirko con el uniforme de la Escuela Secundaria Shinketsu. Aunque algunos de estos héroes no estuvieron en la misma generación, es una pequeña muestra de su juventud que encantó a todos los fans.

Te puede interesar: My Hero Academia se prepara para la próxima evolución de One For All

¿Cuántos capítulos tiene en total My Hero Academia?

Episodios de anime de My Hero Academia.

El anime de My Hero Academia tiene 5 temporadas completas, mientras que la sexta temporada aún se está emitiendo desde Crunchyroll. En total, las quintas temporadas llevan 113 episodios. Por otra parte, se sabe que la sexta temporada tendrá 25 episodios.

Además, como te mencionamos anteriormente en La Verdad Noticias, My Hero Academia tendrá un live-action producido por Netflix.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: