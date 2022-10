Así luce el piloto del anime cancelado de Kingdom Hearts

El mes pasado, Seth Kearsley reveló nueva información sobre una serie anime de Kingdom Hearts en la que trabajó como productor ejecutivo en 2003. Disney no siguió adelante con la serie, pero se produjo una animación sin terminar, y Kearsley se aferró a ella durante casi dos décadas.

Kearsley insinuó previamente que intentaría lanzar el animatic en línea, ¡y ahora ha cumplido esa promesa! La animática dura poco más de 11 minutos y utiliza la mayor parte de ese tiempo para establecer personajes como Sora, Riku y Kairi, así como sus relaciones con personajes de Disney como Donald y Goofy.

Anteriormente, La Verdad Noticias informó sobre el polémico anime de Sailor Moon que fue creado en Occidente. La versión de Kingdom Hearts tiene su estilo por derecho propio y quizás merezca una serie de anime moderna que pueda igualar la calidad de éxitos como Star Wars Visions.

Dado que Disney no autorizó el lanzamiento de la animación, no está claro si permanecerá en YouTube o si podría verse afectado por un reclamo de derechos de autor. Kearsley deja en claro en la lista de YouTube que no es dueño del trabajo ni busca lucrar con él.

Te puede interesar: Hikaru Utada, cantante de Kingdom Hearts, sale del clóset como no binario

Su única motivación para lanzar la animática siempre ha sido que está orgulloso del trabajo. Asimismo, se nos comparte que Kearsley estuvo en un accidente automovilístico casi fatal a principios de año y ha declarado que se habría sentido "desanimado" si nadie hubiera podido ver esto que ayudó a crear.

Imagen: Kingdom Hearts / Disney y Square Enix

La recepción del lanzamiento de la animática ha sido abrumadoramente positiva hasta ahora, ¡y muchos fanáticos están felices de echar un vistazo a lo que podría haber sido! ¿Estás contento de que este piloto de Kingdom Hearts finalmente se haya lanzado?

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram