Así luce Shingeki no Kyojin con el estilo de Your Name

Shingeki no Kyojin es una de las series más grandes de Japón, y su final todavía está causando sensación en las redes sociales. Mientras su última temporada se prepara para su regreso en 2022, el final del manga continúa provocando conversaciones y homenajes de los fanáticos.

Ahora, un artista ha decidido dar un golpe emocional con un crossover de Your Name, y hará llorar a los más duros de corazón. En Twitter, el artista "_sweetspicy_" publicó su opinión sobre el final. Fue allí donde los fanáticos pudieron probar cómo podría haber terminado Attack on Titan si hubiera sido por Makoto Shinkai.

Después de todo, la versión del director de Your Name es distintiva y provocó todas las lágrimas de los fanáticos a diferencia del anime “no enfocado en romance” de Hajime Isayama. La Verdad Noticias te comparte las imágenes abajo:

Shingeki no Kyojin al estilo Your Name

Captura de pantalla: @_sweetspicy_ en Twitter

Como puedes ver arriba, el cambio de imagen trae a Eren Jaeger y Mikasa Ackerman al mundo de Your Name. Si sabes cómo termina Attack on Titan, este crossover golpea algo feroz. Eren se muestra como un hombre mayor que le pregunta a una joven si se han conocido antes.

Puedes ver que la heroína es Mikasa ya que lleva la bufanda de Eren, por lo que esta línea de tiempo es emocional en todos los sentidos perfecta. ¿Un final más feliz para AOT? ¡Advertencia de spoilers! Recordemos que el manga de Isayama finalizó con Mikasa viviendo por su cuenta luego de la muerte de Eren.

La chica se vio obligada a matar a su amigo de la infancia después de que él no pudo desviarse de su curso genocida. Mikasa logró poner fin a la Maldición Eldiana al matar a Eren, y vive sola con su memoria.

Eran Jaeger y Mikasa Ackerman (Foto: MAPPA)

El capítulo 139 del manga implicó que el niño renació como un pájaro, por lo que está claro que la reencarnación es real aquí. Y si lo deseas, tal vez Eren y Mikasa tengan su final feliz en el universo de Shingeki no Kyojin algún día.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!