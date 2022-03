Así luce Naruto Uzumaki dibujado por el creador de Jojo's Bizarre Adventure

Si bien Naruto y Jojo's Bizarre Adventure son series de acción shonen, los dos exitosos manga son increíblemente diferentes. Una de las principales diferencias viene en la obra de arte, que no podría ser más la noche y el día.

Es porque el arte es tan diferente que los fanáticos del manga no pueden evitar sentirse divididos por las ilustraciones del creador de Jojo's Bizarre Adventure, Hirohiko Araki, que representan al shinobi más famoso del mundo.

A partir de 1987, la serie shonen Jojo's Bizarre Adventure es una epopeya multigeneracional en expansión que se centra en los descendientes de la familia Joestar y sus batallas contra el malvado vampiro Dio Brando y sus seguidores.

La serie es famosa por su estilo artístico distintivo que pone un gran énfasis en la moda única y la pose fuerte. Los personajes también tienen una cierta cualidad de modelo en sus características que es sorprendente.

Por el contrario, Naruto de Masashi Kishimoto tiene un estilo de arte shonen mucho más convencional que aún influye en la apariencia del shonen popular dos décadas después de su debut. Son estas diferencias las que hacen que la perspectiva de ver al propio Naruto dibujado por Araki sea tan interesante:

Arte de Naruto por el creador de Jojo's Bizarre Adventure

Para el décimo aniversario de Naruto en 2009, se lanzó Naruto Secret: Scroll of Everyone Official Fanbook. El libro vio a una amplia variedad de creadores de manga unirse para celebrar la histórica serie.

De particular interés fue una obra de arte de Akira Toriyama y Kishimoto que representa los lugares de intercambio de Naruto y Goku. Sin embargo, la pieza más polémica entre los fanáticos fue fácilmente la representación de Naruto de Araki.

Lejos del estilo de Kishimito, esta versión de Naruto tenía todas las características de un personaje de Jojos, como el rostro muy detallado y una expresión hermosa. Desde su debut, los fanáticos han estado divididos sobre qué hacer con él.

Si bien la obra de arte es sin duda impresionante, hay un elemento que resulta más que un poco inquietante para algunos. Lejos de criticar a Araki, el cabello y la mirada penetrante de Naruto casi tienen elementos del valle inquietante, como si estuvieran cerca de ser realistas pero lo suficientemente "apagados" como para que algo se sienta mal.

Por otro lado, a muchos otros fanáticos les encanta la obra de arte. Esta interpretación de Naruto se siente mucho más real y concreta que nunca en el manga real. La mayor parte de la división probablemente se reduce a si alguien es fanático de Jojo's Bizarre Adventure o si no lo es.

Como era de esperar, los fans de Jojos estarán acostumbrados al estilo característico de Araki y apreciarán ver la versión del aclamado creador de uno de los héroes de manga más conocidos de todos los tiempos.

Por otro lado, los fanáticos menos familiarizados con el trabajo de Araki probablemente verían esto como una desviación masiva de cómo se representa típicamente a Naruto. La Verdad Noticias te recuerda que Naruto celebra el vigésimo aniversario de la franquicia con nuevos bocetos.

Sin embargo, independientemente de dónde caiga cada fanático, es innegable que tanto Masashi Kishimoto como Hirohiko Araki son grandes artistas cuya influencia en el manga y la narración de cómics, en general, no puede exagerarse.

Incluso los fanáticos de Naruto que encuentran algo extraño en esta obra de arte del creador de Jojo's Bizarre Adventure tienen que admitir que es una obra de arte admirable que honra simultáneamente dos legados.

