Así luce Goku de Dragon Ball Super en versión cómics

El artista de cómics de Marvel y DC, Chris Samnee, prueba suerte con Goku de Dragon Ball Super. Creada por Akira Toriyama, la querida franquicia de medios japoneses comenzó como un manga antes de generar varias series y películas de anime.

Dragon Ball, Dragon Ball Z y DBS siguen siendo algunos de los animes más populares de todos los tiempos, centrándose en el personaje icónico, Goku. Nacido Kakarotto, fue enviado a conquistar la Tierra cuando era un bebé justo antes de la destrucción de su mundo natal Sayian.

Gracias a una fatídica lesión en la cabeza, que lo purgó de su naturaleza destructiva, Goku creció para convertirse en el héroe más grande del universo. Entre otras razones por su condición de miembro de una raza guerrera extinguida, el personaje ha sido comparado con Superman de DC en varias ocasiones.

En particular, los fanáticos de los cómics y el manga han debatido hasta la saciedad quién ganaría en una pelea. Antes vimos a Goku de Dragon Ball vs Saitama de One Punch Man. Este tipo de argumento es parte de una mayor fascinación o deseo de ver el cruce del mundo japonés del manga con los cómics norteamericanos.

Goku de Dragon Ball Super al estilo cómics

El artista de Marvel y DC Chris Samnee compartió recientemente una obra de arte que representa a Son Goku en Twitter. Samnee ha dado vida a superhéroes como el Capitán América, Daredevil, Thor y el propio Superman. Su interpretación de Goku es una representación intrigante de Oriente y Occidente.

Para aclarar, no hay nada oficial sobre el artículo de Samnee y no alude a ningún proyecto futuro. Los fanáticos aún no han visto a Goku explotar un Kamehameha en el Universo Marvel. Sin embargo, los fanáticos descubrieron la película Shang Chi de Marvel y su referencia al anime Dragon Ball.

¿Qué le pasó a Dragon Ball Super?

Foto: Toei Animation / DBS Akira Toriyama

El popular anime DBS finalizó en 2018. La serie se considera una secuela de Dragon Ball Z que debutó en 2015. Actualmente, la franquicia de Akira Toriyama continúa en su manga mensual publicado en Shonen Jump y prepara estrenar una película en el año 2022.

Marvel y el mundo del manga se han cruzado antes, con personajes de Attack on Titan enfrentándose cara a cara con miembros de los Vengadores y Guardianes de la Galaxia hace años, y Deadpool recientemente conoció a All Might de My Hero Academia.

Obviamente, la página facilita los crossovers mejor que la acción en vivo, especialmente considerando la falta de éxito de la franquicia Dragon Ball Evolution en la arena. En otras noticias, La Verdad Noticias te recuerda que el manga Dragon Ball Super presentó a la madre de Granola y su pasado con los Sayajin.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!