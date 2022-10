Aseguran que Uzaki-chan finalmente confesará su amor

Kudasai informó en base a un comunicado de prensa, que la compañía Kadokawa pronto tendrá una colaboración con la app japonesa Mimicle. Se trata del lanzamiento de una grabación ASMR para la franquicia de Uzaki-chan wa Asobitai! (Uzaki-chan Wants to Hang Out!).

Se dio a conocer que el producto ya está disponible en la aplicación Mimicle y por un precio de 2,200 yenes (aproximadamente 15 dólares estadounidenses). A continuación, La Verdad Noticias te comparte la descripción del producto:

Confesión ASMR de Uzaki-chan

Imagen: Mimicle / Kadokawa "Uzaki-chan wa Asobitai!"

“Senpai, he venido a jugar contigo”.

“De repente, Uzaki chan irrumpe en la habitación. Como siempre, ella es molesta y juega con él. En su emoción, empuja a su senpai hacia abajo…” La descripción del producto ASMR basado en la serie Uzaki chan wa Asobitai continúa:

“Un poco más, y nuestros labios se habrían tocado…”

“En un giro de los acontecimientos que hace palpitar el corazón, ambos se acercan rápidamente el uno al otro. Uzaki le da un masaje y los une aún más. Uzaki chan está completamente contenta después de beber”.

“Mientras cae de rodillas, sus sinceros sentimientos empiezan a salir a la luz… Disfruta de tu tiempo con la molesta pero linda Uzaki chan”.

Sinopsis de Uzaki chan wa Asobitai

Crunchyroll transmite la serie de anime y la describe como tal: “Shinichi Sakurai va a la universidad, no le molesta ser un solitario introvertido y no le importa lo que piensen los demás”.

“La voluptuosa Hana Uzaki de segundo año no puede semejante cosa. Alegre como ella sola, se propuso hacer que él sea más social. A él le gusta su compañía, y dejó que sea su amiga. ¿Es posible pasarla bien con los demás tanto como estando solo?”

Al momento de redactar este artículo, Uzaki chan wa Asobitai ya estrenó su segunda temporada de anime. La primera temporada tuvo un total de 12 episodios producidos por los estudios ENGI. Kazuya Miura fue el director y Takashi Aoshima escribió el guión.

