Ascendance Of A Bookworm Temporada 3: Lo que sabemos hasta ahora

En "Ascendence of a Bookworm", el anime producido por Ajia-do Animation Works, la estudiante universitaria Urano Motosu se enfrenta a esta pregunta cuando su vida leyendo libros constantemente termina después de ser aplastada por los artículos que tanto ama. Pensando en lo que le encantaría hacer a continuación si pudiera elegir, Urano solo desea poder seguir leyendo.

Desafortunadamente, se despierta en el cuerpo de una niña enfermiza llamada Myne, en un mundo donde hay pocos libros, y los que existen solo pueden ser manejados por nobles ya que son muy raros.

Decidida a aprovechar al máximo su nueva vida, Myne decide que solo tendrá que hacer los libros ella misma, iniciando una misión para aprender el idioma del mundo y encontrar un material adecuado para escribir historias. Mientras tanto, Myne descubre que tiene una enfermedad llamada "Devoradora", lo que significa que tiene una gran cantidad de "maná" o magia, pero sin salida o forma de controlarla, podría consumirla y matarla.

El deseo de hacer y leer libros y su problema con el maná se unen para Myne, lo que la lleva a un aprendizaje como sacerdotisa, lo que le da acceso a una enorme biblioteca.

Si te gusta el anime de fantasía como "Little Witch Academia" o historias que combinan el mundo normal con el mágico, como "Restaurant to Another World", "Ascendence of a Bookworm" es un gran próximo reloj. El anime lanzó la Temporada 1 a fines de 2019, y la Temporada 2 le seguirá en la primavera de 2020.

Ahora los fanáticos están esperando la tercera parte de la aventura de Myne para ver qué sucede a continuación. Aquí está todo lo que sabemos hasta ahora sobre la temporada 3 de "Ascendence of a Bookworm".

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de la temporada 3 de Ascendance of a Bookworm?

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de la temporada 3 de Ascendance of a Bookworm?

Generalmente, el anime no revela la fecha exacta de lanzamiento hasta poco antes de su estreno. En el caso de la tercera temporada de "Ascendence of a Bookworm", ahora sabemos que los nuevos episodios saldrán en la primavera de 2022, pero nada más específico (Anime New Network).

Para el público internacional, Crunchyroll se ha emitido las dos temporadas anteriores y probablemente hará lo mismo con la Temporada 3. La primera temporada se emitió en Crunchyroll simultáneamente con su lanzamiento en Japón.

Para los fanáticos del anime que prefieren ver programas con doblaje en inglés, "Ascendence of a Bookworm" tiene un doblaje en inglés, pero tiende a aparecer meses después de la versión original, así que espere un poco antes de poder ver esta versión de Temporada 3.

Al igual que con muchos otros programas, no solo el anime, "Ascendence of a Bookworm" probablemente enfrentó retrasos en la producción debido a la pandemia, por lo que la temporada 3 está tardando tanto en salir en comparación con las temporadas 1 y 2 de la serie.

¿Qué personajes estarán en la tercera temporada del anime?

Al entrar en la temporada 3, los fanáticos pueden esperar que aparezcan los mismos personajes en los nuevos episodios. Junto a Myne, con la voz de Yuka Iguchi, está Ferdinand (Show Hayami), el Sumo Sacerdote de la ciudad de Ehrenfest, que ahora conoce la vida anterior de Myne y la ve como extremadamente valiosa para el reino.

Myne es muy cercana a su familia, que incluye a su padre Gunther (Tsuyoshi Koyama), su madre Effa (Fumiko Orikasa) y su hermana Tuuli (Megumi Nakajima).

Mientras Myne se involucra lentamente más en su entrenamiento de sacerdotisa, todavía mantiene estrechos vínculos con su mejor amiga Lutz (Mutsumi Tamura), quien descubre quién es realmente al final de la temporada 1, pero decide seguir siendo su amiga. Myne y Lutz trabajan con un hombre llamado Benno (Takehito Koyasu), un comerciante que les ayuda a fabricar y vender papel para libros.

Como Myne tiene muchas ideas de inventos para ayudar a mejorar la vida diaria, Benno la ayuda a producirlas mientras está atrapada en el templo con los sacerdotes.

¿Qué pasará en la temporada 3 de Ascendance of a Bookworm?

¿Qué personajes estarán en la tercera temporada del anime?

Mientras que la temporada 1 de "Ascendence of a Bookworm" se centra en la misión decidida de Myne de hacer sus propios libros y leer, la temporada 2 se centra más en su maná, el devorador y su vida en el templo. A través de su trabajo en el templo, Myne se encuentra con un orfanato al que decide ayudar en todo lo que pueda, incluso a través de libros y su fabricación de accesorios.

Después de que el templo despide a la sacerdotisa que dirige el orfanato, básicamente dejando que los niños mueran de hambre, Myne se convierte en la nueva directora del orfanato al incorporar el establecimiento en su negocio de fabricación de papel y libros.

Al final de la temporada 2, Myne usa su maná en público por primera vez, exhibiendo su poder frente a un grupo de caballeros al completar un ritual de curación. Al entrar en la temporada 3, el papel de Myne en el reino y con los nobles probablemente crecerá, con Ferdinand involucrándola cada vez más en la política y los aspectos sociales del templo.

Aunque Myne no quiere que suceda, es posible que esto se apodere de más de su vida, alejándola más de su familia y amigos. ¿Qué más cambiará Myne para mejor en el reino de Ehrenfest?

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!