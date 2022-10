Asa Mitaka cobra vida en este cosplay viral de Chainsaw Man

Ha llegado el primer episodio de anime de Chainsaw Man, presentando a innumerables espectadores nuevos la historia de Denji y sus pruebas y tribulaciones en un mundo apto para estallar con demonios, monstruos y amenazas sobrenaturales en cada esquina.

Afortunadamente, si estás buscando ponerte al día con la sangrienta obra maestra de Tatsuki Fujimoto, el manga está disponible, con la Parte 2 tomando un descanso de Denji como protagonista y centrándose en cambio en un nuevo estudiante de secundaria que alberga al War Devil.

Ahora, un cosplayer ha dado vida a Asa Mitaka con la adorable Pochita a cuestas. Antes de continuar, La Verdad Noticias te invita a leer la reseña oficial del anime Chainsaw Man Episodio 1, mismo que puedes ver legalmente en Crunchyroll ahora.

Cosplay de Asa Mitaka

La cosplayer de Instagram Min_MMU aprovechó la oportunidad para dar vida al War Devil, mientras Asa Mitaka continúa buscando la verdadera identidad de Chainsaw Man, a pesar de que Denji reveló quién era en un capítulo reciente del manga en un momento divertido en el que el nuevo protagonista no lo pudo creer.

Acerca de Asa Mitaka de Chainsaw Man

Imagen: Asa Mitaka de Chainsaw Man por "kyuuba_melo"

Asa Mitaka como personaje es muy diferente de Denji, no solo en el hecho de que no tiene cuchillas de motosierra saliendo de sus apéndices, sino también en que quiere cosas muy diferentes del ex protagonista.

Mientras que Denji luchaba por encontrar tres comidas al día, Mitaka vive bastante cómodamente, por lo que hemos visto, y su trato con War Devil no se basó en una relación afable como con Chainsaw Man y Pochita.

Desafortunadamente para Asa, los poderes del demonio de la guerra requieren que haga sacrificios para crear las armas más poderosas que pueda, lo que puede convertirse en un gran problema en el fragor de un enfrentamiento sobrenatural.

Pasará bastante tiempo antes de que veamos a War Devil llegar a la adaptación de anime si Studio MAPPA continúa produciendo nuevas temporadas de Chainsaw Man en el futuro.

Con la primera temporada de la serie de anime Chainsaw Man recién lanzada que tendrá doce episodios, es fácil ver cómo la presentación de War Devil aún está bastante lejos, pero hay mucho territorio para explorar cuando se trata del mundo de Denji.

