Artistas de manga rinden homenaje a The Suicide Squad

The Suicide Squad es un reinicio suave de la película de Warner Bros que reunió a algunos de los villanos más extraños en la historia de DC Comics y los envió en una misión suicida para reducir el tiempo de sus sentencias de prisión. El director James Gunn creó una película que ha estado recibiendo críticas muy favorables tanto de fans como de críticos.

Ahora, algunos de los principales mangakas o artistas de manga más famosos de Japón han aprovechado la oportunidad para promocionar la reciente película de DC Comics dibujando a algunos de los principales miembros del Suicide Squad, incluidos Harley Quinn, Peacemaker, Bloodsport, King Shark, Polka Dot Man y más.

My Hero Academia celebra su quinto aniversario con otros artistas de manga y ahora algunos de ellos demostraron su gran cariño a uno de los largometrajes live action del momento. La Verdad Noticias te comparte más información a continuación.

Artistas de manga dibujan al Escuadrón Suicida

Foto: MangaMoguraRE - Creador Takahashi Noboru

Foto: MangaMoguraRE - Creador Junya Inoue

El usuario de Twitter, Manga Magura RE, compartió las dos nuevas piezas de fan art del mangaka Takahashi Noboru y Junya Inoue, quienes son responsables de las franquicias de anime de Mogura no Uta y Kaijuu Jietai respectivamente, agregando un nuevo estilo distintivo a los populares personajes de DC Comics.

¿Dónde se puede ver The Suicide Squad 2?

Suicide Squad 2 se puede ver tanto a HBO Max como en cines. La película se convirtió en una de las películas más vistas en el servicio de transmisión, pero no alcanzó las mismas alturas que su predecesora en lo que respecta a los ingresos de taquilla.

El grupo de villanos empleados por el gobierno no solo ha aparecido en la acción en vivo y en los cómics, sino que también ha recibido dos películas animadas en Batman: Assault on Arkham y Suicide Squad: Hell To Pay, que vio a los antagonistas colocados en algunos situaciones seriamente peligrosas.

Si DC Comics continúa impulsando los cómics que presentan a estos principales antagonistas convertidos en antihéroes, será interesante ver si los villanos regresan a la pantalla grande en un futuro cercano. Sigue a The Suicide Squad en Twitter para más detalles de su franquicia.

Si bien no ha habido un anime oficial deñ Escuadrón Suicida en el pasado, los fanáticos de DC pueden ver a Harley Quinn y otros personajes relacionados con Gotham con un estilo de anime en la película Batman Ninja disponible en Netflix. Esta vio al Caballero de la Noche, sus aliados, y sus enemigos viajan de regreso al Japón feudal.

