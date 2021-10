Artista transforma a One Piece en titanes de Attack on Titan

Los Piratas de Sombrero de Paja actualmente tienen las manos ocupadas, como la adaptación de anime de One Piece llegando a su episodio 1000. Luffy y su equipo asumieron la amenaza gigante de Kaido y sus Piratas Bestia, pero un artista ha dado a los protagonistas de Grand Line un look como Titanes de la oscura historia de Attack on Titan.

Con la temporada final de Shingeki no Kyojin programada para llegar en enero del próximo año, se esperan algunas revelaciones y bajas importantes para culminar la guerra entre los Marleyianos y los Eldianos.

Si bien Attack on Titan está programado para terminar el próximo año, y el manga finalizó a principios de este año, el final de Luffy es otro asunto. Ya que Eiichiro Oda revela que One Piece está en la etapa final, pero aún tiene un aproximado de cinco años.

Arte de Piratas Sombrero de Paja como Titanes

Foto: Reddit David Fueleki

El artista de Reddit David Fueleki, compartió estas impresionantes piezas de fusión en las que luffy, Nico Robin, Enel y Sanji reciben el poder de los Titanes Cambiantes, lo que seguramente les daría una mejora importante que podrían usar desesperadamente en su lucha actual contra Kaido y sus fuerzas en la Guerra por Wano.

Si bien la mayoría de los de Sombrero de Paja no tienen la capacidad de transformarse en gigantes reales, Nico Robin demostró que puede desatar un poder que sin duda es capaz de rivalizar con el de los Titanes en su Demonio Fleur.

Al usarlo para derrotar a Black Maria durante su batalla cabeza a cabeza en la sede de los Piratas de las Bestias, parece que Robin podría haber ganado la batalla, pero ahora tendrá que preocuparse por el Cipher Pol del gobierno que la dispara.

Con el arco de War For Wano como una de las batallas más grandes, los de Sombrero de Paja, afortunadamente, no han experimentado grandes bajas en su batalla para liberar a la nación aislada de las garras de hierro tanto de Kaido como del pequeño Shogun conocido como Orochi.

¿Cuál es el mejor sitio para ver One Piece?

El mejor sitio para ver One Piece de forma legal es Crunchyroll. Sin embargo, el programa de Toei Animation también tiene varios episodios disponibles en Netflix. La Verdad Noticias te recuerda, que el manga se encuentra en publicación y los fanáticos pueden leerlo de forma gratuita (último 3 capítulos estrenados) en MANGA Plus.

