Artista de One-Punch Man comparte uno de sus mejores fan arts de Spider-Man

Según información de Código Espagueti, Spider-Man es un referente de la marca de cómics Marvel gracias a sus poderes, personalidad divertida y carismática, al igual que su icónico disfraz. Ahora, el héroe Peter Parker está llamando la atención desde una genial ilustración creada por el artista de One Punch Man, Yusuke Murata.

El artista de One-Punch Man ha compartido otros homenajes a Marvel en el pasado. Sin embargo, parece ser que su consentido es Spider-Man. En esta ocasión, Murata sorprendió a sus seguidores con un arte inspirado en la película El Hombre Araña 2 dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire.

Puedes seguir a Yusuke Murata desde su cuenta de Twitter o ver de primera mano su genial arte del manga One-Punch Man en el sitio oficial VIZ Media. A continuación, La Verdad Noticias te comparte todo sobre el fan art de Spider-Man 2.

Fan art de Spider-Man por Yusuke Murata

Spider-Man vs Doctor Octopus (Imagen: Shueisha / Yusuke Murata)

El iustrador de One-Punch Man recreó una de las imágenes más icónicas de la película estrenada en el año 2002: la pelea de Peter Parker contra el antagonista Doctor Octopus (en ese momento controlado por sus brazos mecánicos).

Los resultados finales demostraron que un crossover de One-Punch Man y Spider-Man no sería imposible. Después de todo, Murata se ha ganado elogios por su talento y dedicación como mangaka. Abajo te compartimos otro arte de Murata donde recreó a los personajes animados de la película ganadora del Oscar, Spider-Man: Into The Spider Verse:

¿Cuándo sale One Punch Man en Netflix?

La serie original de manga que vendió más de 10 millones de copias en Japón y estuvo nominada a un Premio Eisner en 2015, ya tiene disponible su anime para ver en Netflix Latinoamérica (y otras regiones) con subtítulos o doblaje en español.

Los fanáticos también pueden disfrutar las dos temporadas del anime One Punch Man desde Crunchyroll con subtítulos en español. La primera parte fue animada por Madhouse, mientras que la segunda temporada estuvo a manos de JC Staff.

