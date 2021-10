Arte viral de My Hero Academia presume al héroe número 1 de Estados Unidos

My Hero Academia ha creado bastantes héroes en su momento, y algunos de ellos son más amados que otros. All Might e Izuku están en esa lista, y parece que un recién llegado está listo para subir de rango en la serie shonen de Kohei Horikoshi.

Después de todo, se ha revelado al héroe más importante de Estados Unidos, y un artista le ha dado a Star and Stripe una revisión muy patriótica. Este personaje debutó en el capítulo 328 del manga Boku no Hero Academia.

La pieza de arte proviene del usuario HEXAMENDLE en Twitter. Como puedes ver a continuación, el colorista asumió el último capítulo de BHNA 328, y su versión de Star and Stripe le daría al Capitán América una carrera por su dinero.

Arte viral del héroe número 1 Star and Stripe

Así luce Star and Stripe de My Hero Academia a todo color

Como puede ver arriba, el estudiante de All Might se ve formidable en su viaje a Japón, y podemos ver una capa inspirada en una bandera ondeando detrás de ellos en el viento. Star and Stripe se ve muy fuerte con las manos en las caderas y están adornadas con emblemas patrióticos de la cabeza a los pies.

Se coloca una máscara de ojos rojos en la cara de la heroína, y el tono profundo coincide con las rayas rojas de su traje. Por supuesto, Star and Stripe está luciendo rojo, blanco y azul dada su tierra natal, y tiene varios acentos dorados en sus brazos y torso.

Estas piezas blindadas tienen una forma hermosa, pero cuando se trata de su función, los fanáticos de Boku no Hero Academia están seguros de que los moldes funcionarían como los que usa Wonder Woman.

Por supuesto, la heroína de cabello rubio ha tomado algunas decisiones de estilo basadas en su antiguo maestro. Star and Stripe tiene el pelo largo que cae en picos. La apariencia parece desafiar la gravedad similar a la del peinado icónico de All Might, por lo que el héroe número 1 de los Estados Unidos siguió el ejemplo de su mentor allí.

Y dado lo entusiasta que está para luchar contra el mal, ¡sabemos que ese rasgo también debe haberse contagiado a ella! ¿Qué opinas del gran debut de esta heroína? ¿Cómo ves el próximo arco de Boku no Hero Academia? La Verdad Noticias compartió anteriormente, un fan art que imagina el futuro de Kota y Eri como estudiantes.

¿Cuántos tomos tiene el manga de My Hero Academia?

Actualmente, el manga tiene un total de 32 tomos publicados con Shonen Jump. Los fanáticos pueden ponerse al día con My Hero Academia en MANGA Plus de Shueisha, una aplicación de lectura gratuita con los últimos 3 capítulos.

