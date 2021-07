Arte viral de My Hero Academia imagina la reunión de Deku y Uraraka

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias contiene spoilers de My Hero Academia, capítulo 319 creado por Kohei Horikoshi. Tras el Arco de Guerra, la sociedad de héroes ha estado al borde del colapso y sólo algunos han intentado detener al grupo de villanos. Y ahora, un fanático y artista compartió su arte viral inspirado en el capítulo más reciente.

Con esta temporada probablemente terminando con la conclusión de My Villain Academia Arc, el Arco de Guerra llegará en la sexta temporada del anime creado por Studio Bones, preparando el escenario para una batalla aterradora.

En las páginas del manga Boku no Hero 319, Deku vs Bakugo y la Clase 1-A, se vio que Deku se ha movido sin parar no solo para cambiar el rumbo cuando se trata del ascenso de los villanos, sino también para esquivar las garras de All For One y Shigaraki Tomura. Estos villanos están decididos a robar su Quirk y de paso eliminar a todos los héroes.

La oscura reunión de Deku y Uraraka

El artista de Twitter Shiro Minogari, compartió esta versión única de la desgarradora escena en el último capítulo del manga de Boku no Hero Academia. Aquí, Ochaco se acercó a un cansado Deku que no quiere poner en peligro a sus amigos.

La Clase 1-A estuvo fuera de la acción durante un tiempo, pero el capítulo 319 demostró que los estudiantes están cansados de no tener noticias sobre Izuku. Ahora más que nada quieren salvar a Midoriya de su camino autodestructivo.

Foto: Shueisha - Deku en BNHA 317

Las acciones de Izuku como héroe sin descanso, le dieron una apariencia aterradora que muchos civiles confunden por la de un villano. Sin embargo, lo más alarmante es lo dañado que está el cuerpo de Midoriya.

¿Qué fue del anime My Hero Academia?

Actualmente, la adaptación de anime de Boku no Hero Academia está explorando el Arco de la Agencia Endeavor, una historia que ve a Deku, Bakugo y Shoto Todorki estudiando en el campo bajo el héroe número uno Endeavor.

Con el héroe número dos Hawks trabajando encubierto para exponer los planes tanto de la Liga de Villanos como del Ejército de Liberación Meta, parece que los héroes sólo tienen cuatro meses de tiempo de preparación antes de que la batalla más grande de sus vidas llegue a sus puertas en la serie de My Hero Academia.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!