Ars no Kyojuu: un nuevo anime de gigantes que se estrenará a inicios del 2023

Acaban de revelar la fecha oficial en la que se estrenará una nueva serie de anime llamado ‘Ars no Kyojuu’ o su nombre en inglés ‘Giant Beats of Ars’. Este nuevo proyecto es de la empresa productora DMM y los estudios Asahi Production.

Asahi Production se ha encargado de animes como 'Himegoto' (2014) que se encuentra en el catálogo de Crunchyroll, 'Medaka Box' y 'Medaka Box Abnormal' (2012) y 'Orenchi no Furo Jijō' o 'Mermaid in my Tub' (2014).

Se espera que el primer episodio sea lanzado el 6 de enero del 2023 y ya se han revelado cuáles serán los temas de opening y ending. Es primero será interpretado por PENGUIN RESEARCH y lleva el título de “Hengen Jizai” y el segundo por Harumi quien canta “Nameless Flower”.

¿De qué va a tratar el anime ‘Ars no Kyojuu’?

La trama del prometedor anime ‘Ars no Kyojuu’ nos contará una historia con aires de “Shingeki no Kyojin”, pues los personajes principales viven en un mundo en el que unas gigantescas bestias se comenzaron a comer a los humanos en venganza por haberles robado la tierra.

La humanidad se resiste a desaparecer por los Kyojuu y un cazador de estas bestias, junto con los demás personajes, descubrirán qué volvió al mundo así y todos los secretos de su realidad.

World Dai Star es otro anime programado para el 2023

Como te contamos en La Verdad Noticias, otro de los estrenos prometedores de series de anime que están programados para estrenarse en el 2023 es Worl Dai Star que es producido por el creador de Akame Ga Kil.

