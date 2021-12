Arrestan a popular creador de manga por cargos de pornografía infantil

Según nuevos informes de Japón, parece que un popular creador de manga ha sido arrestado por un cargo bastante perturbador. Kenya Suzuki, de 40 años, fue detenido después de que la policía sospechara que había importado pornografía infantil al país.

Para aquellos que no estén familiarizados con Suzuki, el artista es mejor conocido por crear Please Tell Me! Galko-chan en 2014. La serie siguió a una chica gyaru en Tokio que dedicó su vida a la moda estadounidense de 'valley girl'.

El manga pasó a generar un anime de televisión unos años más tarde, en 2016, y Studio Feel también produjo un OVA. El pasado 2020, La Verdad Noticias informó que el autor del manga Act-Age recibe sentencia suspendida por actos indecentes.

Creador de manga arrestado por pornografía infantil

Foto: Anime - Please Tell Me! Galko-chan

Según los informes actuales de Japón, se sospecha que Kenya Suzuki tiene seis libros importantes de Alemania que contienen pornografía de menores de edad. Los libros fueron rastreables ya que la publicación se registró internacionalmente, y la policía registró la residencia de Suzuki en julio, donde encontraron los libros.

Las autoridades estaban de visita por una razón no relacionada, pero después de encontrar los seis libros, Suzuki fue investigado más a fondo. Los informes sugieren que se encontraron 40 libros ilícitos más en la residencia, y Suzuki los consideró parte de su colección personal.

"No podía tener en mis manos álbumes de fotos de niños extranjeros desnudos y los quería sin importar nada", compartió Suzuki en una declaración jurada adquirida por reporteros en el extranjero. "No podía controlarme", agregó.

Claramente, los cargos son molestos y no hay más información sobre cómo procederá el elenco de Suzuki. No es el primer autor de manga en ser acusado de posesión de pornografía infantil, ya que el creador de manga Rurouni Kenshi, Nobuhiro Watanabe, se sometió públicamente a una investigación de este tipo.

¿Qué pasó con el creador de Rurouni Kenshin?

En 2017, Nobuhiro Watanabe, creador de Rurouni Kenshin, fue acusado luego de admitir su interés en "niñas desde los grados superiores de la escuela primaria hasta alrededor del segundo año de la escuela secundaria".

A medida que avanzaba el caso, el manga Rurouni Kenshin hizo una pausa, pero desde entonces Shueisha reanudó la publicación del manga en Japón. ¿Qué opinas sobre el reciente caso de pornografía infantil relacionado con otro creador de manga? Finalmente, recordamos que puedes ver el anime Please tell me! Galko-chan en Crunchyroll.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!