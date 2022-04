Arifureta obtiene un nuevo OVA después del final de la temporada 2

Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou (Arifureta: From Commonplace to World's Strongest) terminó su segunda temporada junto con el resto del calendario de anime final de invierno de 2022, pero ha anunciado que obtendrá un nuevo especial de OVA después del final de la segunda temporada.

La primera temporada de la serie fue un éxito tan grande entre los fanáticos a pesar de sus problemas de producción inherentes que no fue una sorpresa que la serie continuara con una nueva temporada.

Arifureta temporada 2 contó con la ayuda de un estudio diferente esta vez y, en general, fue tan bien recibida que los fanáticos no pueden esperar a verla regresar con algo nuevo. Es posible que Arifureta aún no haya anunciado un regreso para una tercera temporada, pero han revelado que la serie regresará para un nuevo episodio de OVA.

Programado para su lanzamiento en algún momento a finales de este año, el nuevo tráiler de la OVA se burla de que involucrará más a Miledi y Oscar de lo que se ve en la segunda serie. Desafortunadamente, no hay mucho que esperar del episodio especial, pero puedes ver el avance del nuevo OVA gracias al YouTube y Twitter oficial del anime.

Los planes de lanzamiento internacional aún no se han dado a conocer, por lo que no está claro si podremos ver este nuevo OVA fuera de Japón. Arifureta es uno de los principales lanzamientos de invierno de 2022 con licencia previa de Funimation antes de incluirse en Crunchyroll y, al momento de escribir este artículo, la segunda temporada solo está disponible a través de Funimation.

Visual de Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou Temporada 2

No está claro si los episodios más nuevos se moverán o no en el corto plazo, y eso es aún menos claro sobre qué esperar de los lanzamientos futuros para estas licencias anteriores. Si deseas ver la segunda temporada, actualmente todavía puede encontrar Arifureta: From Commonplace to World's Strongest ahora transmitiendo con Funimation.

Describen la segunda temporada como tal: "Transportado a otro mundo y dejado atrás por sus antiguos amigos, Hajime tuvo que levantarse literalmente desde el fondo. Fue en el laberinto donde fortaleció su magia débil y encontró varios aliados hermosos”.

“Ahora después de salvar a sus compañeros de clase, se aventura a Erisen para escoltar a Myu y a su madre. Luchará y derrotará a cualquiera que tenga que encontrar el camino a casa, ¡incluido un dios!” Además de Arifureta, La Verdad Noticias te recuerda que el anime Made In Abyss revela ventana de lanzamiento para la segunda temporada.

