Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou comparte tráiler de su nuevo OVA

Se ha revelado que el próximo OVA del anime Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou (Arifureta: From Commonplace to World's Strongest) tendrá el título de Maboroshi no Bouken to Kiseki no Kaigou. También se lanzaron un video promocional clave de 15 segundos y varios detalles.

El OVA de 40 minutos se incluirá con algunas copias del volumen 13 de la serie de novelas ligeras Arifureta, que se lanzará el 25 de septiembre de 2022. El paquete especial cuesta 7535 yenes (aproximadamente $58 dólares americanos).

El OVA también recibirá una proyección anticipada el 9 de septiembre en Shinjuku Piccadilly. La proyección incluirá un segmento de programa de entrevistas con cuatro miembros del elenco principal. El OVA también verá la presentación de Satoshi Hino como Naiz Gruen Caliente, según informó el sitio web oficial del anime.

La Verdad Noticias te comparte que la premisa del OVA Maboroshi no Bouken to Kiseki no Kaigou ve a Hajime y sus aliados tratando de crear recuerdos con Myu antes de irse investigando las siete leyendas de Erisen. Durante su séptima y última aventura, se encuentran con una enorme criatura y son transportados a una ciudad en ruinas, donde Myu desaparece.

El personal de la OVA incluye a Akira Iwanaga del anime Arifureta Temporada 2 como director, Shouichi Satou como compositor y guionista de la serie, y Chika Kojima como diseñadora de personajes y directora de animación en jefe. Asread y Studio MOTHER son las productoras de animación.

Visual: OVA de Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou

Las novelas ligeras Arifureta: From Commonplace to World's Strongest comienzan en 2015 y están escritas por Ryou Shirakome con ilustraciones de Takaya-ki. La primera temporada del anime, que fue dirigida por el difunto Kinji Yoshimoto y coproducida por Asread y White Fox, se emitió en el año 2019. La segunda temporada se emitió a principios de este año.

Seven Seas Entertainment describe las novelas ligeras como: “Cuando un salón de clases de estudiantes es transportado a otro mundo para actuar como sus salvadores, Hajime Nagumo se convierte en el eslabón más débil”.

“Como a sus amigos y compañeros de clase se les otorgan clases fuertes y habilidades impresionantes debido a sus habilidades existentes, se le otorga el débil título de Sinergista. Cuando una misión en una mazmorra lo separa de su grupo, Hajime debe descubrir sus propios talentos o se pudrirá en este mundo para siempre”.

La serie Arifureta: From Commonplace to World's Strongest se publica bajo el sello Overlap Bunko y ha inspirado una precuela, una antología de cuentos, una adaptación de manga de RoGa y spin-offs. La historia comenzó como una novela web publicada en Shousetsuka ni Narou en 2013.

Crunchyroll transmite el anime Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou y lo describe como tal: “Después de que envían a Hajime Nagumo y sus compañeros de clase a otro mundo, se encuentra bajo el poder y a merced del Laberinto".

