Arcos de relleno en el anime Naruto que deberían considerarse canon

Desde sus días como genin hasta su presente como Hokage, Naruto Uzumaki ha pasado por todas las etapas de la vida, y el anime ha dado vida a muchas de ellas. De hecho, la serie principal creó arcos de relleno para los personajes. Y ahora, los fanáticos se toman el tiempo para compartir qué arcos de relleno consideran canon (oficiales).

Toda la conversación comenzó en Reddit cuando los fanáticos de Naruto se reunieron para hablar sobre la serie original. Fue allí donde los internautas compartieron los arcos de relleno que realmente recomiendan, y algunos de ellos son considerados canon por el grupo en general:

El Arco ANBU de Kakashi es una carrera de relleno en Naruto Shippuden entre los episodios 349 y 361. La historia épica arroja mucha luz sobre Kakashi durante sus primeros años en ANBU, y revela cómo se forjan sus lazos con Yamato y el Tercer Hokage.

Otros como el Arco de Itachi Uchiha aparecen en el arco mucho antes de que lo conozcamos como adulto, por lo que no hace falta decir que los fanáticos de Kakashi ven estos episodios como vitales.

También consideran canon la Saga Twelve Guardian Ninja. El arco tiene lugar en Naruto Shippuden entre los episodios 54 y 71. Entremezclado con el entrenamiento tipo viento de Naruto, este arco brinda información importante sobre Asuma y sus vínculos con una organización que dio forma a su juventud.

Esta historia aporta más profundidad a la muerte de Asuma más adelante en el anime y, lo que es más importante, muestra lo fuerte que es realmente el jounin. La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver el anime de Naruto completo desde Crunchyroll.

Foto: Pierrot / Secuela Boruto: Naruto Next Generations

Por supuesto, hay algunos rellenos cortos que los fanáticos del anime recomiendan porque son muy absurdos. El episodio 101 de Naruto es uno de estos, ya que el Equipo 7 coloca algunas trampas divertidas con la esperanza de ver la cara de Kakashi desenmascarada.

El episodio 157 es otro relleno imperdible, ya que "Run! The Curry of Life" revela algunos de los mejores movimientos de Rock Lee en toda la serie. Y para aquellos que miran Naruto Shippuden, el episodio 394 no debe omitirse, ya que revela el segundo intento de nuestro héroe en los exámenes de Chunin, donde todo sale mal de la manera más divertida imaginable.

Finalmente, te recordamos que ya puedes ver todo el anime, OVA y películas en orden siguiendo nuestra guía. Las aventuras de Naruto Uzumaki continúan en la secuela Boruto: Naruto Next Generations (manga y anime) creada por Masashi Kishimoto.

