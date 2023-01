Aplicaciones de manga se quedarán sin contenido explícito por culpa de Google

Hace algunos meses, Apple comenzó a meterle presión a sus aplicaciones, pidiéndoles que eliminaran todo su contenido erótico y explícito relacionado con la explotación sexual infantil, incluyendo los de Lolis, ahora, Google está realizando las mismas exigencias a sus apps.

Comenzaremos a hablarte sobre la aplicación INKR Comic, una de las más populares para la lectura de cómics coreanos conocidos como webtoons o manhwas, este tipo de historias suele incluir un contenido sexual explícito conocido pornhwa, el cual es el equivalente al hentai pero dentro de la industria del manga.

De acuerdo a un reciente comunicado, Google le solicitó a INKR Comic que eliminara por completo todo el contenido para adultos que mantiene en su aplicación para Android con fecha límite al 4 de enero del presente 2023.

No obstante, ¿crees que estas medidas hacen la diferencia?, porque cabe señalar que la versión para navegadores todavía posee dicho contenido, en otras palabras, quienes tenga un smartphone o un ordenador, podrán leer pornhwa.

¿Qué opinan los lectores de manga sobre las nuevas medidas de Google?

Algunas de las opiniones de las personas que se enteraron de lo que Google está haciéndoles a sus aplicaciones para manga, fueron las siguientes:

“Para ser honesto, no sabía que esas cosas estaban en la aplicación. Me ha sorprendido porque sé que otras aplicaciones de lectura ya habían separado el contenido explícito

“No entiendo por qué Google tiene un problema con su gestión del contenido para adultos. No es como si fuera accesible para todos – sólo después de la verificación de la edad. Me había parecido muy inteligente cómo lo habían hecho ustedes, pero al final no funcionó. ¿Podrían hacer lo mismo que Lezhin Comics? Hagan una aplicación alternativa que no esté en la Play Store”.

“Hagan una aplicación alternativa fuera de Play Store para descargar desde el sitio, que tenga contenido explícito”.

“Todas las demás aplicaciones también lo tienen, pero también tienen la opción de seguir viendo su biblioteca en la aplicación, por ejemplo, tener que ir a INKR en línea para comprar el título real, pero una vez que se compra y está en su biblioteca está disponible en la aplicación también. ¿Podrían hacer eso también?”.

Apps que no retiren su contenido explícito serán retiradas de Google

Justo como te lo estamos informando aquí en La Verdad Noticias, algunas aplicaciones como Lezhin Comics y Shonen Jump App, decidieron seguir las nuevas y sorpresivas políticas de Google con respecto al contenido explícito de sus mangas.

Y es importante destacar que las aplicaciones que se nieguen a cumplir con estas peticiones de Google, simplemente serán eliminadas de la PlayStore, tal y como sucedió antes con la App Store.

