Aoi Koga confiesa que personaje es su favorito de Kaguya-sama: Love is War

La seiyuu Aoi Koga fue entrevistada por el portal japonés HOMINIS debido a que es la actriz de voz de Kaguya Shinomiya de la serie de anime Kaguya-sama: Love is War.

Asimismo, ella volvió a darle voz a la protagonista en la película de anime llamada Kaguya-sama: The First Kiss Never Ends. Así que también le preguntaron qué le pareció.

Ella confesó que quedó muy triste cuando acabó la tercera temporada del anime, pero volvió a animarse en cuanto escuchó que harían la película como secuela, además que está muy orgullosa de que saldrá en los cines de Japón.

“Se acabó, así que por favor sigan el guión por última vez”. Entonces pensé: “Oh, pues parece que sí es el final”. Pero después me dijeron: “Haremos la secuela, no te preocupes”, y me sentí completamente feliz”.

¿Cuál es el personaje favorito de Aoi Koga en el anime Kaguya-sama?

Aoi Koga, seiyuu de personajes de anime.

Aoi Koga también reveló que le encanta el personaje de Kaguya Shinomiya, no solo porque ella hizo la voz, sino por su personalidad. Pero también compartió que elegiría como favorito al presidente del Consejo Estudiantil por este motivo:

“Si no es Kaguya, entonces el presidente. Realmente lo admiro. Por supuesto, él ha trabajado duro y se ha esforzado, mientras que Kaguya es capaz de hacerlo todo sin problemas. El presidente no sólo es inepto en atletismo, sino que también es un mal cantante, y se ha esforzado muchísimo en sus estudios y sigue siendo uno de los mejores alumnos” dijo la actriz de voz.

En La Verdad Noticias te contamos qué pasó con cada personaje de Kaguya-sama: Love is War al final del anime y manga.

Te puede interesar: Kaguya Sama: Love Is War ¿Qué necesitas saber de la tercera temporada?

¿A qué otros personajes ha interpretado Aoi Koga?

Aoi Koga también es seiyuu de Komi-San.

La actriz de voz Aoi Koga no solo ha interpretado a la protagonista del anime Kaguya-sama: Love is War. Otros personajes que ha interpretado son a Shouko Komi de Komi-san wa, Komyushō desu, Mari de Sakurako-san no Ashimoto ni wa Shitai ga Umatteiru o a Maria Amabuki de Zombieland Saga.

