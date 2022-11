Anya Forger adopta a Pochita gracias a este video VIRAL

Kudasai dio a conocer, que la cuenta de Weibo “微博动漫” causó ruido en las redes sociales cuando compartió un video especial que combinó los mundos de Anya Forger y Pochita. ¡Así es! Se trata de un divertido y genial crossover de SPY x FAMILY y Chainsaw Man,

Agregaron que estas series son conocidas como los animes más populares de la temporada otoño 2022, misma que abarca desde el mes de octubre hasta diciembre de este año. Sigue leyendo La Verdad Noticias para conocer el video viral a continuación:

Anya Foger y Pochita se conocen

La animación sustituye al perro de Anya, Bond Forger, con el adorable Demonio Motosierra conocido como Pochita. La mascota de Denji no fue el único personaje añadido al video viral, ya que también encontramos a personajes de Digimon, Pokémon y Naruto.

Imagen: Pochita y Anya Forger.

La cereza del pastel sin duda fue ver a la pequeña Anya como Chainsaw Woman, ya que su versión transformada incluyó motosierras mientras combatió contra enemigos de JoJo’s Bizarre Adventure, Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba, Dragon Ball Z, Naruto, Shingeki no Kyojin (Attack on Titan), entre muchos otros.

Ending 4 de Chainsaw Man

Este martes 1 de noviembre se estrenó el Episodio 4 del anime Chainsaw Man. Por lo tanto, recibimos el cuarto ending o tema de cierre para la animación de Studio MAPPA. La canción se titula “Jouzai” y es interpretada por TOOBOE.

A diferencia de Chainsaw Man, el anime SPY x FAMILY estrena nuevos episodios todos los sábados. Hasta ahora puedes encontrar los primeros 17 episodios de la temporada 1 (aún en emisión) desde Crunchyroll, la plataforma global para ver anime en español.

