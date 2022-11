Anuncian temporada 3 del anime Tensei Shitara Slime Datta Ken

La cuenta de Twitter del anime Tensei Shitara Slime Datta Ken (That Time I Got Reincarnated as a Slime) ha revelado que se ha decidido la producción de una tercera temporada. Con el anuncio se lanzó una imagen teaser de Rimuru enfrentándose a Hinata Sakaguchi.

La noticia de Tensura 3 llega dos semanas antes del lanzamiento el 25 de noviembre de That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Scarlet Bond en Japón.

La animación japonesa se basa en la adaptación del manga de las novelas ligeras de Fuse de Taiki Kawakami y publicada en Kodansha, que se serializa en Monthly Shonen Sirius y se publica bajo el sello Sirius KC. El manga comenzó en 2015 y tiene 21 volúmenes a partir de julio de 2022.

Visual de Tensei Shitara Slime Datta Ken Temporada 3

El personal de la serie y la película incluye a:

Kazuyuki Fudeyasu como compositor y guionista de la serie.

Ryouma Ebata como diseñador de personajes.

Takahiro Kishida como diseñador de monstruos.

Ayumi Satou como directora de arte.

Maki Saitou como diseñadora de color.

Hiroshi Satou como director de fotografía.

Eight Bit es la productora de animación.

Yasuhito Kikuchi dirigió la primera temporada y Scarlet Bond, mientras que Atsushi Nakayama dirigió la segunda temporada después de desempeñarse como asistente de dirección en la primera.

A Hitoshi Fujima de Elements Garden se le atribuye la composición musical de la película, mientras que a Elements Garden se le atribuye la serie. Anteriormente, La Verdad Noticias te compartió el orden para ver todo el anime de Tensei Shitara Slime Datta Ken.

Mientras tanto, el elenco incluye a:

Miho Okasaki como Rimuru Tempest.

Megumi Toyoguchi como Greatsage.

Tomoaki Maeno como Veldora.

Makoto Furukawa como Benimaru.

Sayaka Senbongi como Shuna.

MAO como Shion.

Takuya Eguchi como Sōei.

Hōchū Ōtsuka como Hakuro.

Rina Hidaka como Milim.

La serie de novelas ligeras, ilustrada por Mitz Vah y publicada bajo el sello GC Novels de Micro Magazine, comenzó en 2014 y lanzó su vigésimo volumen el 30 de septiembre de 2022. Crunchyroll transmite todo el anime en su plataforma.

La historia de Tensei Shitara Slime Datta Ken se originó como una novela web en 2013 en Shousetsuka ni Narou. La franquicia incluye múltiples spin-offs de manga, así como una serie derivada de anime titulada The Slime Diaries.

