Anuncian fecha de estreno de la segunda temporada de Jutsu Kaisen

El anime de Jujutsu Kaisen por fin acaba de confirmar que lanzarán la segunda temporada de la serie de anime basada en el manga de Gege Akutami. Además, revelaron su fecha de estreno a través de su nuevo tráiler.

Esta noticia fue compartida en el evento Jump 2023 en dónde lanzaron el video de su primer avance. El título que tendrá esta nueva temporada será: “Jujutsu Kaisen: Kaigyoku and Gyokusetsu / Shibuya Incident Arc”.

La primera temporada de Jujutsu Kaisen se emitió en el 2020-2021 y tuvo un total de 24 episodios. Por su parte, la película llamada “Gekijō-ban Jujutsu Kaisen 0” se estrenó en cines el 24 de diciembre del 2021.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Jujutsu Kaisen?

Lo que se puede ver en el nuevo avance de la segunda temporada del anime de Jujutsu Kaisen son las nuevas versiones de los personajes que van a aparecer. Asimismo, reveló que se estrenará en julio del 2023.

Asimismo, informaron que estará basado en dos arcos del manga llamados: “Arco Kaigyoku/Gyokusetsu (Arco del Recipiente de Plasma Estelar)”. Estos se abordarán dentro de dos trimestres continuos. Por lo tanto, la temporada podría superar los 20 episodios.

¿Dónde encuentro la serie Jujutsu Kaisen?

El famoso anime shonen Jujutsu Kaisen y la película están disponibles en la plataforma de anime: Crunchyroll.

Aprovechamos para contarte en La Verdad Noticias que la película “Gekijō-ban Jujutsu Kaisen 0” o Jujutsu Kaisen 0 superó en taquillas a la película Weathering With You de Makoto Shinkai. Por lo que si aún no la has visto, es el momento para que veas por qué fue tan exitosa.

