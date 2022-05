Anuncian el anime spin-off 'KonoSuba: An Explosion on This Wonderful World'

KonoSuba: An Explosion on This Wonderful World!, el spin-off centrado en Megumin de KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World!, está obteniendo su propia adaptación de anime para televisión.

El anuncio se realizó en un evento especial de transmisión en vivo el 28 de mayo, donde también se lanzó una imagen teaser e información principal del personal. El evento también confirmó la llegada del anime KonoSuba Temporada 3 y sus primeros detalles de producción con Studio Drive (To Your Eternity: Fumetsu no Anata e) asumiendo el cargo de animación.

Visual de KonoSuba: An Explosion on This Wonderful World!

El spin-off será dirigido por Yuujiro Abe (director de episodios de Kaguya-sama: Love Is War Temporadas 1 y 2), mientras que el director de KonoSuba: God's Blessing on this Wonderful World! Kanasaki Takaomi está a bordo como supervisor en jefe.

Otros nombres que regresan del anime anterior de KonoSuba son Kouichi Kikuta como diseñador de personajes y Makoto Uezu como compositor de la serie, según información del sitio web oficial.

Al igual que su tercera temporada, el anime spin-off centrado en Megumin será producido por Drive. La Verdad Noticias te recuerda que las dos temporadas de KonoSuba (2016 y 2017) estuvieron en manos de Studio Deen (Nanatsu no Taizai), mientras que la película KonoSuba: God's Blessing on this Wonderful World Legend of Crimson de 2019 fue animada por JC Staff (One Punch Man T2).

Repitiendo sus papeles para el spin-off están Rie Takahashi como Megumin y Aki Toyosaki como Yunyun. La serie de novelas ligeras se desarrolló entre 2014 y 2015 con tres volúmenes. Una serie de secuelas comenzó en 2016 y lanzó su segundo volumen en 2019. Puedes ver el anime KonoSuba con subtítulos en español desde Crunchyroll.

