Anuncian el anime Akiba Meido Sensou por P.A. Works

Cygames y P.A. Works están colaborando en un nuevo anime original titulado Akiba Meido Sensou (Akiba Maid War). Se ha lanzado un avance y una vista previa visual de las dos heroínas principales y el tema de la sirvienta.

Akiba Maid War está dirigida por Souichi Masui (Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai) con Yoshihiro Hiki como compositor de la serie y Manabu Nii (The Day I Became a God) como diseñador de personajes. Otro personal incluye a:

Kouhei Honda como director de arte.

Naomi Nakano (Sword Art Online the Movie -Progressive- Aria of a Starless Night ¡) como diseñadora de color.

Rumi Ishiguro (I'm Quitting Heroing: Next Gig Is at the Demon Queen's Castle co-director de fotografía) como director de fotografía.

Yoshihiro Ike (takt op.Destiny) como compositor de música.

A Cygames se le atribuye la producción musical.

Mientras tanto, los miembros principales del reparto en la serie de anime son Reina Kondou como Nagomi Wahira y Rina Satou como Ranko Mannen. Nagomi es una chica que llega a Tokio con el sueño de ser una sirvienta linda, mientras que Ranko es una ex sirvienta taciturna que se encuentra de vuelta en Akihabara.

Visual del anime "Akiba Meido Sensou"

Según informó Kudasai: “El teaser visual muestra a dos maids repartiendo folletos en Akihabara. En el centro hay un eslogan con las palabras ‘Sobre moe y la violencia’. El video promocional también muestra las palabras ‘Cygames x P.A.WORKS’ y ‘Konshin no Oshigoto Anime’”.

Anteriormente, La Verdad Noticias informó la lista de animes que llegarán a la Temporada de Verano 2022 de Crunchyroll. También te recordamos que P.A. Works es un estudio de animación reconocido por su trabajo en series como “Appare-Ranman!”, “Charlotte”, “Fairy Gone”, “Hanasaku Iroha”, “Nagi no Asukara” y “Irozuku Sekai no Ashita kara”.

