Animes que te harán sentirte enamorado, “parejas, romance y miradas”

Los animes no solo son Naruto, dentro del anime y manga existen varios géneros, claro porque los mangakas tienen que abarcar diversos gustos, es por ello que en esta ocasión La Verdad Noticias tiene para ti la categoría shojos o shonen (románticos) animes dedicados al amor.

Este género está enfocado generalmente en los adolescentes y chicas románticas, ya que están dedicados exactamente a explorar el lado más hermoso de las relaciones humanas y darnos esperanza a los espectadores.

Pensando en ello, separamos 7 animes de romance para ti, románticos inquebrantables, mirando y jugando enamorados.

Animes shojos o shonen

Toradora: Inspirada en la novela ligera del mismo nombre y la historia gira en torno a Ryuji, un niño considerado delincuente por la escuela. En este mar de prejuicios, conoce a Aisaka Taiga, una chica joven y explosiva que no tiene bromas. El anime de Toradora está disponible en Crunchyroll.

Complejo encantador: El anime también conocido como Lovely Complex es uno de esos trabajos para dar un corazón cálido. La narrativa se centra en Koizumi, una niña "demasiado alta" según los estándares, y Otani, un niño "demasiado bajo" que quiere unirse al equipo de baloncesto.

Con la amistad formada, ambos intentan averiguar quién será el primero en encontrar el amor antes de graduarse. Espere muchas risas y una sensación de paz mientras mira. Si quieres ver este fenomenal anime sus 24 episodios están disponibles en Crunchyroll.

Dado: Given es un anime sobre reunirse contigo mismo y conocer algo nuevo. Ritsuka Uenoyama había dejado de amar la guitarra hasta que conoció a Mafuyu Sato.

Al escuchar a Mafuyu cantar por primera vez, la pasión por la música se reaviva y nace un grupo musical. Ante esto surgen otras pasiones. Después de todo, la música nos une de maneras que rayan en lo inexplicable.

Given se puede ver en Crunchyroll.

Tu mentira en abril: Si la premisa de Given le llamó la atención, Your Lie in April también podría hacerlo. El joven Kousei Arima fue un pianista prometedor, hasta que su madre murió y él perdió la capacidad de tocar el instrumento.

Sin embargo, conoce a la violinista Kaori Miyazono. Tiene una forma inusual de tocar el instrumento de cuerda y la vida de Kousei cambia dramáticamente. Your Lie in April está disponible en Crunchyroll.

Ore Monogatari (Mi historia de amor): Conocido en Occidente como My Love Story, trata sobre las improbabilidades del amor. Takeo Goda es un joven con un gran corazón, pero no tiene suerte en el amor como su mejor amigo Sunakawa.

Sin embargo, su destino cambia cuando salva a la chica Yamato de un acosador en el tren. Inesperadamente, ella reaparece en su vida y él se enamora, pero el miedo de que ella prefiera a Sunakawa flota en el aire.

Legoshi y Haru en Beastars: Beastars es uno de los hits del momento y, aunque trae una trama llena de misterio, también aborda el amor improbable y, quizás, imposible. La historia muestra a Legoshi, un lobo gris tímido e introvertido que tiene sentimientos encontrados sobre Haru, un conejo.

El protagonista lucha consigo mismo para averiguar si la atracción que siente por la chica es amor o sed de sangre, debido al instinto carnívoro que le surgió. La primera temporada está disponible en Netflix. La segunda temporada ha sido confirmada con un estreno previsto para 2021.

Canasta de frutas: Fruits Basket trata sobre el amor de una manera inusual. La historia se centra en la niña Tohru Honda, que vive en una tienda de campaña hasta que es rescatada por la familia Soma, Yuki, Kyo y Shigure.

Sin embargo, descubre que al entrar en contacto con personas del sexo opuesto, los Soma se convierten en los animales del Zodíaco. La primera temporada de Fruits Basket está disponible en Amazon Prime Video. La segunda temporada se abre en 2020.

