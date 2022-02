Animes que llegan a los Jueves de Doblaje de Funimation en febrero

Funimation continúa sus Jueves de Doblaje con nuevos y emocionantes estrenos de series de anime doblados en español y portugués a partir de esta semana. Se trata de nuevas series y nuevos episodios y temporadas de series conocidas que estarán disponibles exclusivamente en la plataforma de streaming.

Comenzando el 3 de febrero, y cada jueves de este mes, series de anime como Back Arrow, Soul Eater Temporada 2, Bleach y The Detective is Already Dead animarán las pantallas de los fanáticos de toda la región.

Anteriormente, en La Verdad Noticias informamos que Funimation Latinoamérica comparte lista de estrenos de SimulDub; con algunos títulos como My Dress-Up Darling, Requiem of the Rose King, Sabikui Bisco, entre muchos otros. A continuación una descripción de cada programa y su fecha de estreno en 'Jueves de Doblaje' durante febrero 2022:

Estrenos de anime Jueves de Doblaje en febrero

Foto: Back Arrow

Jueves, 3 de febrero:

Back Arrow – (Eps. 13-24): Ringarindo está rodeado por el muro. El muro oculta, protege, preserva y nutre la tierra. El muro es dios. Un día en Essha, una aldea en las cercanías, aparece un hombre sin recuerdos llamado Back Arrow, quien dice venir de más allá del muro.

Foto: Soul Eater (del mismo creador de Fire Force)

Jueves, 10 de febrero:

Soul Eater Temporada 2 (26 episodios): Maka es una Maestra y Soul es su Arma: ¡literalmente se transforma en una guadaña mortal! ¡Luchando contra espíritus malignos y monstruos junto a sus compañeros de clase, Maka y Soul son la última línea de defensa del mundo contra la maldad!

Foto: Bleach

Jueves, 17 de febrero:

Bleach (Eps. 110-137): Ichigo Kurosaki siempre ha podido ver fantasmas, pero cuando conoce a Rukia, una Soul Reaper que lucha contra los espíritus malignos conocidos como Hollows, descubre que su vida ha cambiado para siempre.

Foto: The Detective is Already Dead

Jueves, 24 de febrero:

The Detective is Already Dead (12 episodios, Una Temporada): Frustrar el secuestro de un avión con la hermosa detective de cabello platinado Siesta, transforma la joven vida de Kimihiko.

Su éxito desencadena resolución de crímenes y confrontamiento de sindicatos por todo el mundo, hasta que Siesta muere. Agobiado con incógnitas, Kimihiko sigue su vida. Pero ahora, un nuevo caso abre viejas heridas, ya que está conectado con un asesino, una conspiración mundial, ¡y su compañera muerta! Anime basado en la novela ligera Tantei wa Mou, Shindeiru.

¿Cómo ver Funimation México?

Febrero llegó con grandes doblajes para todos los gustos! #JuevesDeDoblaje



Así que prepárate porque series llenas de acción y misterios están a la vuelta de la esquina! �� pic.twitter.com/2N7RmJFVNY — Funimation LATAM (@funimation_la) February 1, 2022

Puedes ver Funimation México desde este enlace a su sitio web. Como el líder del mercado en anime, ofrecen experiencias fantásticas para los fans en televisión, películas, eventos, productos coleccionables.

Además, son una empresa conjunta, pero con funcionamiento independiente, entre la compañía con sede en EE.UU. Sony Pictures Entertainment y la japonesa Aniplex, una subsidiaria de Sony Music Entertainment (Japón) Inc., ambas subsidiarias de la Sony Group Corporation ubicada en Tokio.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!