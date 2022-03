Anime de Yofukashi no Uta lanza nueva imagen de personaje y tráiler

El anime Yofukashi no Uta (Call of the Night) reveló una imagen del personaje y un tráiler de Akira Asai, quien será interpretado por Yumiri Hanamori en la próxima adaptación. El anime comienza a transmitirse en julio de 2022.

Yofukashi no Uta confirma adaptación de anime por Linden Films, estudio conocido por el exitoso anime Tokyo Revengers basado en el manga de Ken Wakui. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más información del tráiler y visual de Call of the Night.

Akira Asai de Yofukashi no Uta (Visual: Linden Films)

Akira Asai es un estudiante de segundo año de secundaria que vive en el mismo complejo de viviendas que Kou. Ella es su amiga de la infancia. Suele levantarse temprano, por lo que se encuentra con Kou por la noche. Ella no confía en los vampiros y no quiere tener nada que ver con ellos.

La adaptación al anime de Call of the Night se anunció en noviembre de 2021. Nazuna Nanakusa (con la voz de Sora Amamiya) recibió previamente su propio tráiler. El personal incluye:

Director: Tomoyuki Itamura

Diseño de personajes: Haruka Sagawa

Guionista: Michiko Yokote

Director jefe de animación: Tetsuya Miyanishi

Intérprete de la canción principal: CREEPY NUTS

Call of the Night es originalmente un manga romántico de vampiros de Kotoyama. El manga comenzó a serializarse en Weekly Shonen Sunday en 2019. VIZ Media obtuvo la licencia del manga en inglés y describe la trama como:

“Una noche, el insomne Yamori sale de su casa para caminar por las calles de su ciudad. ¡La vida después del anochecer es una revelación! Especialmente cuando conoce a la coqueta Nanakusa... Es mucho más divertido compartir la noche con ella que con viejos borrachos en los bancos del parque”.

“Cuando ella lo invita a pasar la noche en su casa en un edificio abandonado, ¡él se emociona! Pero luego se despierta con besos en su cuello con un mordisco demasiado grande…” Recuerda que puedes seguir a Yofukashi no Uta en Twitter.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!