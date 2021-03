Anime de Tonikaku Kawaii estrenará su OVA en agosto

Tonikaku Kawaii, también conocido como TONIKAWA: Over The Moon For You, es una adaptación de anime para el manga de comedia romántica creado por Kenjiro Hata. La serie formó parte de los proyectos originales de Crunchyroll en la temporada de otoño 2021 y recientemente compartió detalles sobre el episodio OVA.

El anuncio se dio a conocer en la página web oficial de TONIKAWA: Over The Moon For You junto con un video promocional. El tráiler reveló que el OVA titulado “Tonikaku Kawaii ~ SNS ~” comenzará a transmitirse en el extranjero el 18 de agosto y se lanzará en Blu-ray en Japón el mismo día.

Como el anime de Tonikaku Kawaii forma parte de los Crunchyroll Originals, el sitio de streaming confirmó tener disponible el nuevo episodio en su catálogo. La Verdad Noticias te comparte el video promocional abajo:

¿Tonikaku Kawaii tendrá temporada 2?

La primera temporada de la serie romántica se estrenó el 2 de octubre de 2020 y se emitió durante 12 episodios. Crunchyroll la transmitió mientras se emitía, junto con un doblaje en inglés, español, portugués, francés y alemán. Aún no hay informes sobre una segunda temporada, pero se espera que se anuncie en algún momento de 2021 o 2022.

Tonikaku Kawaii sigue a un chico llamado Nasa que conoce a una chica "generalmente linda" llamada Tsukasa el día de sus exámenes de ingreso a la escuela secundaria, e inmediatamente se enamora de ella.

Nasa confiesa sus sentimientos tras haber sido salvado por ella en un accidente, pero la respuesta de Tsukasa es que solo saldrá con él si se casan. Años más tarde, en el cumpleaños número 18 de Nasa, la joven de repente aparece para casarse. Y así comienza su estilo de vida de recién casados.

Tonikawa tiene a la "Mejor Pareja" de 2020 (Crunchyroll)

Hiroshi Ikehata dirigió el anime en Seven Arcs, y Kazuho Hyodo estuvo a cargo de los guiones de Tonikaku Kawaii. Masakatsu Sasaki diseñó los personajes mientras que Goichi Iwahata diseñó los accesorios. Ritsuko Utagawa fue la artista clave de color y Yukihiro Shibutani dirigió el arte. "Endō" compuso la música y Satoshi Motoyama dirigió el sonido.

