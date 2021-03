Anime de TenSura comparte póster para lo nuevo de la temporada 2

That Time I Got Reincarnated as a Slime, también conocido como TenSura, tuvo una segunda temporada de anime exitosa. La temporada 2 hizo su debut a principios de este invierno, luego de un retraso por la pandemia de COVID-19 en curso y los nuevos episodios mostraron una trama mucho más oscura que la anterior.

Las cosas dieron un giro muy brusco hacia el final de su primer lote de episodios, y ahora todas las miradas se han dirigido a la serie TenSura para cuando regrese su final de la nueva temporada. La Verdad Noticias te comparte las actualizaciones a continuación.

¿Cuándo regresa el anime TenSura?

That Time I Got Reincarnated as a Slime regresa para la última mitad de la temporada 2 este julio. El programa de televisión forma parte del calendario de anime del verano de 2021 y recientemente lanzó un nuevo póster para la temporada 2B que muestra el aspecto completo de Demon Lord de Rimuru junto con un nuevo personaje anime:

Foto: @AIR_News01 - Póster de la temporada 2B de Tensura

La temporada 2 de TenSura dio un giro oscuro cuando el país de Tempest se vio envuelto en un sorprendente conflicto contra un territorio humano. Tras la muerte de muchos de los suyos, Rimuru Tempest decide hacer lo imposible e intentó revivirlos ascendiendo al siguiente nivel de su estado y convirtiéndose en un Señor Demonio completo.

Los episodios finales de la primera parte de la temporada 2 vieron lo que este tipo de Rimuru podía hacer con una liberación total de su poder, y ahora la serie japonesa se dirigirá a un territorio completamente diferente contra varios oponentes nuevos y amenazas más complicadas.

Con Rimuru ascendiendo a este nuevo y oscuro título, el regreso de la nueva temporada en julio tendrá muchas preguntas que responder sobre lo que vendrá después. Te recordamos que puedes ver el anime That Time I Got Reincarnated as a Slime en Crunchyroll.

