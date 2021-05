Anime de Shinigami Bocchan to Kuro Maid confirma su fecha de estreno y elenco

La página web oficial del anime de Shinigami Bocchan to Kuro Maid reveló su fecha de estreno programada para el miércoles 4 de julio de 2021. El tráiler mostró el tema de apertura "Mangetsu to Silhouette no Yoru" (Luna Llena y Noche de Silueta).

El opening es interpretado por Natsuki Hanae, quien interpreta al Duque de la Muerte, y Ayumi Mano, quien interpreta a la sirvienta Alice. El tema final o ending de la serie de anime es "Nocturne" de Mano. El anime se estrenará en Tokyo MX y luego se transmitirá en BS11 y Yomiuri TV.

El sencillo, que incluye tanto el tema de apertura como el de cierre, se lanzará el 28 de junio. A continuación, La Verdad Noticias te comparte la sinopsis, personajes de anime e información del personal.

Sinopsis: Anime de Shinigami Bocchan to Kuro Maid

La historia del anime de Shinigami Bocchan to Kuro Maid se centra en el duque de la muerte titular, maldito para robar la vida de cualquier ser vivo que toque. Lo acompaña su doncella Alice, que disfruta burlándose de él, pero es la única persona que queda dedicada a él.

Elenco de Shinigami Bocchan to Kuro Maid

Houchu Ohtsuka como Rob

El elenco original de seiyuu o actores de voz son los siguientes: Houchu Ohtsuka como Rob, un mayordomo que sirve al Duque y es como un padre para él después de su expulsión de la residencia principal. Tiene experiencia como mayordomo que ha servido durante 50 años, pero cuando no considera su vejez, puede causar problemas inesperados.

Inori Minase como Viola

Inori Minase como Viola, la hermana del duque que disfruta de los dulces y el amor. Tiene una personalidad salvaje y visita regularmente la casa de su hermano a pesar de que su madre se lo prohíbe. Se siente cómoda hablando con la gente, pero se siente nerviosa e incapaz de hablar bien mientras está con Rob, a quien ama.

Wakana Kuramochi como Caph

Wakana Kuramochi como Caph, que es mitad humano y mitad bruja y, por lo tanto, es odiada tanto por humanos como por brujas. Sabe que no es inteligente, por lo que confía en su amiga de la infancia para tomar decisiones. Puede manipular el fuego y transformarse en murciélago.

Hiroshi Kamiya como Zain

Hiroshi Kamiya (Levi Ackerman en Shingeki no Kyojin) como Zain, un mago con cabeza de pájaro que puede transformarse en un cuervo blanco. Le importa mucho su Cuff de la infancia, pero también le gustan mucho las mujeres.

Yūma Uchida como Walter

Yūma Uchida como Walter, el hermano menor del duque. Es un caballero apuesto, pero tiene un complejo de inferioridad como segundo hijo y siente una sensación de rivalidad con su hermano mayor. Su complejo de segundo hijo es tan severo que se activa con solo mirar el número dos.

Personal del anime

Anime de Shinigami Bocchan to Kuro Maid, póster oficial.

Director del modelo de personaje: Yūya Hatano (SMDE)

Director de arte: Akira Suzuki

Diseñador de color: Miho Kimura

Director de fotografía: Shingo Fukuyo

Editor: Kentarou Tsubone (REAL-T)

Director de sonido: Jin Aketagawa

Yoshiki Yamakawa (Kill Me Baby , Little Busters!) está dirigiendo el anime en estudio JC Staff. Shogakukan Music & Digital Entertainment está a cargo del CGI. Hideki Shirane (Date A Live) está a cargo de la composición de la serie de anime.

Michiru Kuwabata (Danchi Tomoo, Hi Score Gir ) está dibujando los diseños de personajes. Yusuke Suzuki es el director de CG. Gen Okuda y Takeshi Watanabe están componiendo la música en el anime de Shinigami Bocchan to Kuro Maid.

