Anime de Shingeki no Kyojin da la bienvenida a su nuevo Jaw Titan

La segunda parte de la última temporada de Shingeki no Kyojin: Attack on Titan The Final Season llegará a su fin muy pronto, y todavía queda mucho trabajo por hacer para establecer el verdadero conflicto final en la franquicia.

A medida que los cambiaformas finales de Titán se han unido a Mikasa y algunos otros miembros finales del Survey Corps para enfrentarse al Titán Fundador de Eren Jaeger, el episodio más reciente de la serie ha traído oficialmente al nuevo Titán Mandíbula (Jaw Titan) al esfuerzo de guerra.

Attack on Titan The Final Season Part 2 ha mostrado más enfoque en Falco que nunca antes, ya que, sin saberlo, ingirió el líquido cefalorraquídeo de Zeke y estaba condenado a convertirse en un Titán.

Foto: MAPPA / Falco "Jaw Titan" Shingeki no Kyojin

Después de un sacrificio de su hermano y el ex usuario de Jaw Titan, Porco Galliard, que permitió que el Titán de Falco se lo comiera al borde de la muerto, Falco terminó heredando el poder del mismo Jaw Titan.

El episodio más reciente de la serie finalmente vio a Falco activar este poder y desató un tipo completamente nuevo de diseño para el Titán. Échale un vistazo a continuación como lo vieron muchos fans en Twitter:

Anime Manga pic.twitter.com/ftqhyuRSAw — Attack on Titan Perfect Shots (@AoTshots) March 21, 2022

Falco's jaw titan literally is one of the best titan designs ever#shingeki pic.twitter.com/NsTrsowi0o — zeus enthusiast ☁️ (@nephobear) March 20, 2022

Cuando Falco desató su propio poder de Jaw Titan con Shingeki no Kyojin: Attack on Titan Episodio 86, queda claro de inmediato que la versión de Falco del Titán será muy diferente. No solo no tiene el control adecuado sobre su poder (lo cual tiene sentido ya que es la primera vez que tiene que usarlo), sino que será una pieza peligrosa del rompecabezas si no se usa correctamente.

El Jaw Titan de Falco ayuda a derribar a algunos de los Jaegeristas que estaban protegiendo el puerto, pero también hace mucho daño ya que era casi un poder de Titán berserker (sin control).

Lo último que la humanidad necesita en este momento es un Titán que pierda el control a menos que los demás lo calmen (demos gracias a Pieck “Titán Carguero” y Theo Magath que lograron calmarlo).

Si bien el Titán Mandíbula de Falco parece ser una pieza poderosa en esta pelea que se avecina, necesitará usarlo de manera inteligente en la gran guerra final. Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que Mikasa de Shingeki no Kyojin se hizo viral en Twitter por lucirse en una salvaje y sangrienta escena del Episodio 86.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!