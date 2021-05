Anime de Shin no Nakama retrasa su estreno por algunas complicaciones

El sitio web oficial para el anime de Shin no Nakama, (Shin no Nakama janai to Yūsha no Party o Oidasareta node, Henkyō de Slow Life Suru Koto ni Shimashita) informó retrasar la fecha de lanzamiento programada en julio de 2021.

El motivo de su retraso se debió a “diversas circunstancias” y ahora los fanáticos de las novelas ligeras deberán esperar hasta octubre de este año. El sitio también reveló una nueva imágen y nuevos miembros del elenco para el programa.

A continuación, La Verdad Noticias te comparte más detalles sobre el anime Shin no Nakama. Te recordamos que el sitio oficial de Crunchyroll tendrá disponible el programa y podrás verlo en japonés con subtítulos.

Nueva imagen del anime de Shin no Nakama

Nueva imagen del anime Shin no Nakama (Foto: Studio Flad)

Makoto Hoshino (DamePri Anime Caravan, KING'S RAID: Successors of the Will) está dirigiendo el anime en Wolfsbane y Studio Flad. Megumi Shimizu (My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom!, KING'S RAID: Successors of the Will) está a cargo de los guiones de la serie.

Ruriko Watanabe (KutsuDaru, DamePri Anime Caravan) está diseñando los personajes. El creador de las novelas ligeras, Zappon, comenzó a publicar la historia en el sitio web "Shōsetsuka ni Nārō" en octubre de 2017, donde aún continúa.

La editorial Kadokawa comenzó a publicar la historia en forma impresa con ilustraciones de Yasumo que comienzan con el primer volumen en junio de 2018. Masahiro Ikeno lanzó una adaptación del manga de las novelas en la revista de Kadokawa 's Monthly Shonen.

Miembros del elenco en Shin no Nakama

Ryōta Suzuki como Red

Kanon Takao como Rit

Naomi Ōzora como Ruti

Sora Amamiya como Yarandrala

Taku Yashiro como Ares

Kōhei Amasaki como Albert, un raro aventurero de rango B

Masahiro Yamanaka como Gonz, un semielfo

Sora Tokui como Nao, la hermana menor de Gonz

Takeru Mishina como Mido, esposo de Nao

Yū Serizawa como Tanta, hijo de Nao y Mido

La franquicia cuenta con más de 1 millón de copias en circulación y se espera que el anime de Shin no Nakama reciba buena audiencia dada su temática. Te compartiremos más actualizaciones sobre este nueva animación japonesa en el futuro.

