Anime de Shikkakumon no Saikyou Kenja confirma fecha de estreno en nuevo visual

Shikkakumon no Saikyou Kenja (The Strongest Sage with the Weakest Crest), es un próximo anime de televisión basado en la serie de novelas ligeras de fantasía isekai escritas por Shinkoshoto e ilustradas por Huuka Kazabana.

Su historia nos narra sobre un sabio poderoso cuyos planes salen mal cuando se reencarna en un esfuerzo por convertirse en el mago más fuerte del mundo. Como título isekai, los fanáticos de otras series de anime isekai como Mushoku Tensei ahora tendrán un nuevo programa para disfrutar.

¿Cuándo sale el anime Shikkakumon no Saikyou Kenja?

El anime The Strongest Sage with the Weakest Crest se estrenará el 8 de enero de 2022. Está dirigido por Noriaki Akitaya y cuenta con la producción de animación de JC Staff (Nanatsu no Taizai).

Según información del portal Comic Natalie, la serie se transmitirá en Crunchyroll como parte de la programación de transmisión simultánea de invierno de 2022, y también se transmitirá en Japón de acuerdo con el siguiente horario de televisión:

TOKYO MX: todos los sábados durante la franja horaria de las 22:00 a partir del 8 de enero de 2022.

BS11: todos los sábados durante la franja horaria de las 22:00 a partir del 8 de enero de 2022.

Sun TV: después de la emisión de un episodio inicial a las 23:00, todos los sábados durante la franja horaria de las 22:30 a partir del 8 de enero de 2022.

AT-X: todos los martes durante la franja horaria de las 23:00 a partir del 11 de enero de 2022.

Nuevo visual y sinopsis de The Strongest Sage

Promocional de Shikkakumon no Saikyou Kenja

Las novelas ligeras originales The Strongest Sage with the Weakest Crest son publicadas en Japón por SB Creative bajo su sello GA Novel. Crunchyroll describe la historia de la serie de la siguiente manera:

“Con su fuerza limitada por la cresta mágica con la que nació, Mathias, el sabio más poderoso del mundo, decide que la reencarnación es necesaria para convertirse en el más fuerte de todos. Tras su renacimiento cuando era un niño, Mathias está encantado de descubrir que ha nacido con la cresta óptima para el combate mágico en su primer intento”.

“Desafortunadamente, el mundo en el que nació tiene estándares abismalmente pobres cuando se trata de magia, ¡y todos piensan que todavía está marcado para el fracaso! Ahora le toca a Mathias demostrar que todos están equivocados ... ¡el estilo sabio más fuerte del mundo!”

El Twitter oficial de Shikkakumon no Saikyou Kenja compartió el anuncio del anime en enero de 2021 y finalmente se estrenará el programa iniciando el año 2022. Por otra parte, La Verdad Noticias informó que JOYSOUND revela las canciones de anime más populares en karaoke durante 2021.

Conoce las últimas actualizaciones del anime.