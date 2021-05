Anime de RE-MAIN confirma estrenar en julio de 2021

El sitio web oficial del anime de RE-MAIN anunció que la serie se estrenaría en "Numanimation" de TV Asahi el 3 de julio, uniéndose al impresionante calendario de anime 2021 de Studio MAPPA.

Este anuncio también incluyó una nueva imagen clave y la revelación de varios miembros del elenco y el equipo del anime sobre waterpolo. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más detalles.

El reciente anuncio del nuevo anime de MAPPA también incluyó a tres nuevos miembros del elenco. Taku Yashiro (Domestic Girlfriend, Bakumatsu) y el recién llegado Shun Miyazato interpretarán a Keita Kakihana y Kōki Toguchi, dos de los ex compañeros de equipo del protagonista Minato en la secundaria.

Mientras que Yūma Uchida (Banana Fish, Fruits Basket, Jujutsu Kaisen) interpretará a Riku Momosaki, el as del equipo de waterpolo en el anime de RE-MAIN.

Elenco y equipo del anime de RE-MAIN

(Foto: MAPPA) Anime de RE-MAIN, póster oficial.

El elenco principal previamente anunciado de RE-MAIN incluye a Yūto Uemura (My Hero Academia, Vinland Saga, Bungo Stray Dogs) como protagonista Minato Kiyomizu, un exjugador de waterpolo competitivo que ha renunciado a volver a practicar este deporte.

Kōtarō Nishiyama (Kiznaiver , Haikyuu !!) como Eitarō Oka, el amigo más joven de Minato de la escuela secundaria. Subaru Kimura (2.43: Equipo de voleibol masculino de la escuela secundaria de Seiin, Penguindrum) como Jō Jōjima, el capitán del equipo de waterpolo en la escuela de Minato.

Lynn (Keijo !!!!!!!!, Monster Strike, Fire Emblem: Fates) como Chinu Kawakubo, una chica que conoce el pasado de Minato. El elenco de apoyo está compuesto por Sōma Saitō (Akame ga Kill, Haikyuu !!, King of Prism).

Makoto Furukawa (Dr. Stone, Kaguya-sama: Love Is War, One Punch Man), Tasuku Hatanaka (My Hero Academia , Mirai) y Daisuke Hirose (The Royal Tutor) como los personajes Shūgo, Takekazu, Yutaka y Yoshiharu respectivamente.

(Foto: MAPPA) Minato Kiyomizu, protagonista de RE-MAIN

En cuanto al equipo, el guionista principal de Tiger & Bunny, Masafumi Nishida, es el cocreador, director general, director de sonido, supervisor de guión de la serie y guionista de cada episodio del anime original RE-MAIN.

Kiyoshi Matsuda, quien anteriormente ha dirigido episodios de Banana Fish e Infinite Stratos, así como la segunda temporada de Kakegurui, dirigirá la serie. Aori Fujika está diseñando los conceptos originales de los personajes.

Shiho Tanaka, el director de animación de Banana Fish y la película de anime Twittering Birds Never Fly: The Clouds Gather, adaptará esos diseños de personajes para la animación. La banda sonora de la serie estará compuesta por Kana Utatane.

El estudio japonés Studio MAPPA, que recientemente ha logrado un gran éxito con anime como Attack on Titan: The Final Season, Yuri !!! On Ice, Kakegurui y el explosivamente popular Jujutsu Kaisen producirán el anime de RE-MAIN.

¿De qué trata el anime RE-MAIN?

RE-MAIN sigue a Minato Kiyomizu, un estudiante de secundaria que solía ser un competitivo jugador de waterpolo en la secundaria, pero abandonó el deporte después de un incidente en el invierno de su tercer año de secundaria.

Sin embargo, Minato finalmente es devuelto al deporte por el equipo desvalido de su escuela secundaria y debe ayudarlos a perseverar a través de varias dificultades. Los fanáticos pueden esperar ver el anime de RE-MAIN en la plataforma Crunchyroll.

