Anime de Pacific Rim: The Black ya se está transmitiendo en Netflix

Pacific Rim: The Black es la primera entrada de Netflix al mundo que surgió de la mente del legendario creador Guillermo Del Toro. El director imaginó robots gigantes conocidos como Jaegers que se crearon para combatir kaiju gigantes, y ahora su primer anime se está transmitiendo en la plataforma.

Con Netflix aprovechando la oportunidad de ingresar al mundo del anime con una serie de series como Beastars, Baki: Son of Ogre, Aggretsuko y Devilman Crybaby, el servicio de transmisión definitivamente está haciendo todo lo posible para dejar una impresión en los fanáticos del anime en las guerras del streaming.

Pacific Rim pudo obtener dos películas de acción en vivo, con la salida inicial lanzada en 2013 y su secuela Pacific Rim: Uprising (lanzada en 2018) poniendo a John Boyega de Star Wars en el asiento del conductor como un nuevo piloto jaeger.

¿De qué trata el anime de Pacific Rim?

En la nueva serie de anime, The Black tiene lugar en el mismo mundo, con el continente de Australia separado del resto del mundo debido a la llegada de una ola de kaiju. Aunque no ha habido noticias sobre una posible tercera película que se lanzará a este universo, está claro que la franquicia todavía está viva con este nuevo anime.

Pacific Rim: The Black tiene 7 capítulos

La Verdad Noticias te comparte la descripción oficial de Pacific Rim: The Black ahora disponible en Netflix: "Después de que Kaiju devastara Australia, dos hermanos pilotean un Jaeger para buscar a sus padres, encontrar nuevas criaturas, personajes sórdidos y aliados al azar".

Pacific Rim: The Black no es la única serie animada producida por Netflix que está programada para su llegada a finales de este año, ya que Godzilla: Singular Point y Skull Island presentarán los regresos de los dos monstruos gigantes más populares de todos los tiempos.

Si bien no ha habido noticias de que Pacific Rim se cruce con Godzilla y Kong, parece que Netflix sería el lugar perfecto para que suceda este cruce masivo. No cabe duda de que 2021 es el año de los kaiju y monstruos gigantes que no te dejarán tranquilo con tanta acción.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en TikTok y mantente informado. Mata ne!