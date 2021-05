Anime de Mushoku Tensei está trabajando en las temporadas 2 y 3 simultáneamente

El anime de Mushoku Tensei se convirtió en un éxito sorpresa en el último año y los fanáticos de todas partes están esperando el gran regreso del programa. Después del final de la primera temporada, la serie isekai informó a los fanáticos que se llevaría a cabo una segunda temporada.

Sin embargo, lo anterior fue lo único que se dijo sobre la temporada 2 de Mushoku Tensei. Ahora, sí un nuevo rumor es correcto, parece que el anime de Jobless Reincarnation: I Will Seriously Try If I Go to Another World ya está trabajando duro en su próximo grupo de episodios.

A continuación, La Verdad Noticias te comparte más detalles sobre Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu en el mundo de la animación japonesa. De igual forma, te recordamos que puedes ver el programa desde la plataforma Funimation.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de Mushoku Tensei?

(Foto: SugoiLITE en Twitter) Actualización para Mushoku Tensei

En este momento, no hay información sobre cuándo se estrenará la temporada dos, y mucho menos la temporada tres. En cuanto al manga, Seven Seas ha licenciado la historia para los lectores de Estados Unidos.

El usuario de Twitter @SugoiLITE sugiere que las temporadas 2 y 3 del anime Mushoku Tensei están actualmente en producción. La parte 2 de la temporada 1 se estrenará en julio de 2021. El internauta SugoiLITE tiene un historial de recopilar secretos de anime, por lo que vale la pena mencionar su nueva actualización sobre este popular isekai.

Como puedes imaginar, esta noticia tiene a los fanáticos enloqueciendo, y no es difícil ver por qué. Mushoku Tensei generó mucho revuelo con su estreno a pesar de sus inclinaciones ecchi (conducta lasciva). Para los internautas que aman el fanservice, este anime fue un sueño hecho realidad, y su entorno fantástico hizo que todo fuera mejor.

¿De qué trata el anime de Mushoku Tensei?

El sitio de Amazon describe el anime Mushoku Tensei como tal: "Un otaku desempleado acaba de llegar al punto más bajo de su vida. No quiere nada más que la capacidad de empezar de nuevo, pero justo cuando cree que puede ser posible ... ¡es atropellado por un camión y muere!”

La sinopsis continúa: “Ahora ha reencarnado en el cuerpo de un bebé en un extraño mundo nuevo de espadas y magia. Su identidad ahora es Ludeus Greyrat, pero aún conserva los recuerdos de su vida anterior”

“Renacido en una nueva familia, Ludeus hace uso de sus experiencias pasadas para seguir adelante en este mundo de fantasía como un verdadero prodigio, dotado de una madurez más allá de sus años y un talento natural para la magia. ¿Podrá Ludeus redimirse en esta maravillosa pero peligrosa tierra?", se lee sobre el anime de Mushoku Tensei.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!