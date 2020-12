Anime de Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation llegará a Funimation

Un anime basado en la serie de novelas ligeras Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation de Rifujin na Magonote será estrenado durante la temporada de invierno en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, México y Brasil, anunció Funimation este domingo.

La serie televisiva está siendo dirigida por Manabu Okamoto en Studio Bind, y entre los créditos también aparecen EGG FIRM y Kazutaka Sugiyama en el diseño de personajes, con Yuiko Ōhara como autora del opening y ending de cada episodio.

Ōhara también se encarga de producir, escribir y anotar la serie.

Según el informe de Funimation, Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation se estrenará en los canales Tokyo MX, KBS Kyoto y BS11 el 11 de enero a la medianoche. También se transmitirá en Sun TV, en el servicio d Anime Store y Niconico a medida que se transmita por televisión.

El anuncio viene acompañado de un primer tráiler de Jobless Reincarnation que La Verdad Noticias te comparte a continuación:

El elenco de voces tendrá a Yumi Uchiyama como Rudeus Greyrat; Ai Kakuma como Eris Boreas Greyrat; Konomi Kohara como Roxy Migurdia; Ai Kayano como Sylphiette; Toshiyuki Morikawa como Paul Greyrat y Hisako Kanemoto como Zenith Greyrat.

¿De qué va Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation?

Si aún no eres fanático de la serie de novelas ligeras, la siguiente es la sinopsis del anime que ofrece Funimation:

La historia sigue a un hombre de 34 años que muere después de intentar salvar a alguien de ser atropellado por un automóvil. Pronto se encuentra reencarnado en un mundo mágico como Ludeus Greyrat, excepto que reinicia toda su vida, comenzando como un bebé.

Con todo su conocimiento de su vida anterior, y una nueva ayuda de habilidad mágica, Ludeus se convierte rápidamente en un guerrero formidable listo para la aventura. Oh, y sigue siendo un total pervertido.

Seven Seas Entertainment ha licenciado tanto la serie de novelas ligeras como la adaptación al manga de Yuka Fujikawa. La compañía también ha licenciado el manga derivado Mushoku Tensei: Roxy Gets Serious (Mushoku Tensei: Roxy Datte Honki desu) de Shōko Iwami.

La editorial Kadokawa publicó el primer volumen de Mushoku Tensei con ilustraciones de Shirotaka en abril de 2014. La adaptación al manga de Fujikawa comenzó en la revista Comic Flapper de Kadokawa en octubre de 2014.

