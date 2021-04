Anime de Kanojo mo Kanojo se estrenará en julio de 2021

El sitio web oficial de la adaptación al anime televisivo del manga Kanojo mo Kanojo (Girlfriend, Girlfriend) de Hiroyuki, reveló que el programa se estrenará el 2 de julio de 2021. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más información.

El elenco de la serie japonesa incluye a Junya Enoki como Naoya Mukai, Ayane Sakura como Saki Saki, Azumi Waki como Nagisa Minase, Ayana Taketatsu como Rika Hoshizaki y Rie Takahashi como Shino Kiryuu.

El personal del anime incluye a Satoshi Kuwabara (Go-Tōbun no Hanayome) como director, Keiichirō Ōchi como guionista y Akiko Toyoda (Akudama Drive) como diseñador de personajes. El programa será producido por Tezuka Productions (How Not to Summon a Demon Lord, Young Black Jack, Adachi and Shimamura).

¿De qué trata Kanojo mo Kanojo?

(Foto: Tezuka Productions) Así lucen los personajes del anime

Kodansha Comics comenzó a lanzar el manga digitalmente el 6 de abril y describe la historia como: “Naoya acaba de tener una novia, la hermosa Saki-chan, y aunque sus intensidades a menudo los enfrentan entre sí como hielo y fuego, están total e incontrolablemente enamorados el uno del otro”.

La sinopsis del anime continúa: “Él jura nunca hacer trampa, cuando de la nada recibe otra confesión. Nagisa es linda, dulce, y ella le preparó el almuerzo para empezar. Él sabe que no puede hacer trampa, pero no puede dejar que una chica como esta se escape; así que hace lo lógico:”

“¡Pide permiso a Saki para salir con los dos! ¡La confianza! ¡La arrogancia! ¡El mismo descaro! No importa el resultado, ¡el futuro de Naoya será animado!”

Por otra parte, recientemente se confirmó que el manga de Kanojo mo Kanojo tiene más de 700 mil copias en circulación. Estos números toman en cuenta las copias físicas y digitales de la serie. Hasta abril de 2021, la obra tiene un total de 5 volúmenes publicados.

