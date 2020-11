Anime de Hige Hiro llegará en 2021. ¡Mira el tráiler aquí!

‘Hige wo Soru. Soshite Joshi Kōsei wo Hirou’ (I Shave My Beard. Then I Pick Up a High School Girl) es una serie de novelas ligeras creada por el escritos Shimesaba y el ilustrador ‘booota’ cuyo anime Hige Hiro llegará a las pantallas de Japón en 2021.

El anime de Hige Hiro llegará en 2021 adaptando la serie de novelas ligeras ‘Hige wo Soru. Soshite Joshi Kōsei wo Hirou’ (I Shave My Beard. Then I Pick Up a High School Girl).

Junto al tráiler promocional del anime se realizó el anuncio en la página oficial de que la serie de Hige Hiro se estrenará en abril de 2021 en la televisora Tokyo MX.

El anime de Hige Hiro será dirigido por Manabu Kamikita en ‘project No.9’, responsable de series como ‘High School Prodigies Have It Easy Even In Another World’. Este estreno de 2021 contará con diseño de personajes de Takayuki Noguchi y está siendo producido por Dream Shift.

¿Cuál es la historia de Hige Hiro?

El anime de Hige Hiro relata la historia de Yoshida, un empleado de una compañía de IT de 26 años, quien conoce a Sayu, una chica de preparatoria, tras una noche de estar bebiendo por haber sido rechazado. Sayu le propone que pueden dormir juntos si le deja quedarse con el. Yoshida reprende a la chica por la sugerencia pero eventualmente le deja quedarse con el.

En La Verdad Noticias seguiremos de cerca la adaptación al anime de la serie de novelas ligeras de Hige Hiro para traerte lo más reciente de este estreno para 2021.

