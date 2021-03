Anime de Edens Zero confirma estreno internacional en Netflix

La nueva y emocionante serie Edens Zero podría ser la mayor incorporación de anime de Netflix del año. A continuación, La Verdad Noticias te comparte todo lo que necesitarás saber sobre el anime, incluida su trama, doblajes, avances y, lo más importante, la fecha de lanzamiento en el sitio de streaming.

Edens Zero es una próxima serie de anime japonesa original de Netflix de JC Staff y es la adaptación de la serie de manga del mismo nombre del autor Hiro Mashima. Muchos fanáticos reconocerán la obra de arte distintiva de Mashima, quien es más conocido por crear Fairy Tail.

Fecha de estreno de Edens Zero en Netflix

Gracias al lanzamiento del tráiler podemos confirmar que Edens Zero llegará a Netflix en 2021, pero qué mes aún no se ha revelado. Como la serie tiene licencia para distribución exclusiva de Netflix fuera de Japón, es muy probable que no veamos llegar el anime durante varios meses.

Edens Zero se transmitirá en Japón, en Nippon TV con su estreno el 11 de abril de 2021. Por lo tanto, los fanáticos pueden esperar ver el nuevo programa en el cuarto trimestre (octubre, noviembre, diciembre) de 2021.

Trama y total de episodios para Edens Zero

En Granbell Kingdom, dentro de un parque de atracciones abandonado, el joven Shiki ha vivido toda su vida entre las máquinas y los animatronics. Sin el conocimiento de Rebecca y su compañero gato Happy (que están explorando el parque), son el primer contacto humano que Shiki ha tenido en cien años.

Cuando la casa de Shiki se convierte en el centro de una rebelión robótica, se vuelve demasiado peligroso para que él se quede. Por lo tanto, él decide unirse a Rebecca y Happy en su nave espacial mientras viajan por el cosmos.

Promocional de Edens Zero, nueva serie de Hiro Mashima

Al momento de escribir este artículo, no se ha confirmado la cantidad de episodios de la primera temporada de Edens Zero. Dada la cantidad de episodios transmitidos por Fairy Tail, podría ser entre 24 y 48 episodios. ¿Qué te pareció saber que Netflix tendrá el nuevo anime de Hiro Mashima?

