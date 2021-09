Anime de Demon Slayer estrena nuevas escenas de Giyu Tomioka

La serie de anime shonen Demon Slayer está programada para regresar este otoño y todos los ojos están puestos en Tanjiro Kamado. Pero gracias a un teaser especial, los fanáticos están mirando a Giyu Tomika por una razón muy importante.

Si vives en Japón en este momento, es posible que sepas que Kimetsu no Yaiba está pasando por una repetición. Esta salida ha tenido un gran éxito en el extranjero y Fuji TV ha agregado algunas imágenes nuevas a ciertos episodios.

Fue allí donde los fanáticos vieron un clip explorando la historia de fondo de Giyu, y todo esto tiene al fandom enloqueciendo. Antes de explicar las nuevas escenas, La Verdad Noticias te recuerda que Kimetsu no Yaiba temporada 2 se transmitirá todos los domingos.

Demon Slayer y el pasado de Giyu Tomioka

Foto: Fuji TV / Ufotable "Historia de Giyu en el anime"

No se mostró mucho sobre la historia de Giyu, pero sí se habló del personaje cuando solo era un niño. Giyu luce como un inocente niño de ojos brillantes junto a su hermana mayor. Sin embargo, si conoces el manga de Koyoharu Gotouge por dentro y por fuera, debes saber que su hermana tiene un destino trágico.

Esto lleva a Giyu a encontrarse con Sakonji Urokodaki después de una serie de eventos, y luego Giyu se une al Cuerpo de Asesinos de Demonios. Para cuando los fanáticos conocen al luchador, es conocido como el Hashira de Agua, y Tanjiro mira a Giyu con miedo y respeto a partes iguales.

Hasta ahora, el anime de Kimetsu no Yaoba disponible en Crunchyroll no ha tocado la historia de Giyu, pero los fanáticos han estado esperando ese momento. La primera temporada no profundizó en la historia, y Giyu no fue el centro de la primera película Mugen Train.

Ahora, los fanáticos se preguntan si este adelanto presagia el papel de Giyu en la segunda temporada este otoño. Pero en el peor de los casos, bueno, esta breve secuencia es todo lo que obtendremos sobre la historia de fondo de Giyu.

¿Cuándo sale la temporada 2 de Kimetsu no Yaiba?

Demon Slayer estrenará su temporada 2 de anime este otoño de 2021, tentativamente en octubre. Se espera un mínimo de 20 episodios divididos en dos partes consecutivas y sin censura del arco Distrito del Entretenimiento; considerado para un público mayor de 14 años.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!