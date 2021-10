Anime de Boruto revive a un villano importante con trágicas consecuencias

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias contiene spoilers de Boruto: Naruto Next Generations episodio 218, "Partner", que ahora se transmite en Crunchyroll. En el anime, los fanáticos todavía están asombrados por cómo el reinado de Isshiki Otsutsuki finalmente llega a su fin.

Gracias al rápido pensamiento de Kawaki, el extraterrestre ha sido asesinado, dejando a los héroes luchando por volver a casa. Sin embargo, mientras que la misión en una dimensión secreta se considera un gran éxito, la serie logra revivir a un villano despreciable, lo que genera repercusiones inmediatas.

Después de que Isshiki se convierte en polvo, Kawaki y Sasuke atienden al Naruto dañado a raíz de su Modo Baryon. El Hokage pierde a Kurama en la batalla, pero justo cuando parece que se están preparando para regresar a Konoha, Boruto vuela y apuñala a Sasuke Uchiha en su ojo Rinnegan. Además, muchos fans se preguntan si Kurama vuelve a la vida en el manga.

El regreso de Momoshikki en Boruto

El regreso de Momoshiki en el anime (Foto: VIZ media)

Es una escena de terror absoluto, pero resulta que este no es el hijo de Naruto. Momoshiki Otsutsuki se ha apoderado de su cuerpo y se ha encadenado a la esencia del ninja. El villano regresa una vez más con el control total, saciando su apetito por la destrucción después de ser asesinado inicialmente por el protagonista, Naruto y Sasuke.

Sin embargo, esta vez, usó su propia Marca de Karma para poseer al hijo del Hokage. Durante algún tiempo, Momoshiki ha estado tratando de hacer del alegre adolescente un recipiente perfecto, solo para que el niño se enfrente a él como anfitrión.

Momoshiki elimina el Rinnengan de Sasuke Uchiha (Foto: VIZ Media)

Sin embargo, Sasuke se da cuenta de que mientras luchaba contra Isshiki, el chakra del niño Uzumaki se agotó, lo que le permitió a Momoshiki esperar. Una vez que le quitaron el polvo a Isshiki, piloteó el cuerpo del niño y puso en práctica este plan. De igual forma, el episodio 219 presenta una amenaza más grande que Jigen.

Sin poder de Kurama, y con el Rinnegan de Sasuke eliminado, el Uchiha no puede teletransportarlos a través del espacio y el tiempo nuevamente. De hecho, la pérdida de su ojo le quita varias de las técnicas más poderosas de Sasuke y elimina las posibilidades de que él use el Jutsu de Resurrección si alguna vez lo necesita.

Por lo tanto, él y Naruto se vuelven ninjas promedio una vez más, con Momoshiki jugando el tablero de ajedrez como un gran maestro. Afortunadamente, Sasuke deduce que con suficiente chakra, pueden llenar el tanque de Boruto nuevamente. Viene cuando se da cuenta de que Momoshiki no está absorbiendo sus bombas de fuego, lo que significa que no quiere el chakra extra en él.

Por lo tanto, Kawaki usa sus propias llamas, lo que obliga a Momoshiki a absorberlas para bloquear la incineración. A medida que se llena, los niveles del hijo de Naruto aumentan una vez más y recupera el control, expulsando temporalmente a Momoshiki.

Lamentablemente, una vez que sus niveles se agoten, Momoshiki volverá a dirigir el programa. Boruto necesitará a Katasuke y científicos de la Tierra del Fuego para encontrar una solución. Los ciudadanos de Konoha no son expertos en Otsutsuki, por lo que el niño puede requerir que el sombrío ex científico de Kara, Amado, ayude.

De cualquier manera, todos están preocupados al saber que Momoshiki está al acecho bajo la superficie, ansioso por llevar a cabo el plan del Árbol de Dios con los Diez Colas y obtener la fruta del chakra que eludió tanto a Isshiki como a Kaguya Otsutsuki.

¿Cuántos capítulos tendrá el anime de Boruto?

Se desconoce el total de capítulo que tendrá el anime, pero actualmente supera los 218. Los fanáticos pueden ponerse al día con el manga de Boruto: Naruto Next Generations en la aplicación MANGA Plus o VIZ Media.

