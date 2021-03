Anime de Boruto muestra un lado diferente de Kawaki y a los fans les encanta

El último episodio de Boruto: Naruto Next Generations fue otra entrega digna del Vessel Arc. Una vez más, el anime mostró un nuevo lado de Kawaki que no habíamos visto anteriormente en el manga de Masashi Kishimoto y los fanáticos no olvidaron mencionarlo en las redes sociales.

El mismo Kawaki todavía está envuelto en un misterio, pero está claro que no es tan villano como los otros ninjas que componen la Organización Kara, ya que ha eliminado al asesino Garo que intentaba arrastrarlo de regreso a Jigen.

Al igual que en los primeros días de Sasuke Uchiha en la franquicia shonen Naruto, Kawaki se presenta como un solitario, rechazando la ayuda que le ofrece Hidden Leaf Village.¡Advertencia! La Verdad Noticias continuará hablando en territorio de spoilers.

Kawaki se luce en el anime Boruto

Boruto y los otros miembros del Equipo 7, junto con los científicos de Konoha, luchan por pensar en el mejor trato para Kawaki. El niño proviene de un lugar donde su educación fue más que problemática y está claro que no confía en Boruto ni en ninguno de los ninjas que están ayudando en la Konoha.

El usuario de Twitter Boruto 4 Life tomó fotos de Kawaki realmente sonriendo por una vez, y el fanático tomó nota de que ha pasado un tiempo “excepcionalmente largo” en las páginas del manga desde que se mostro con una sonrisa en el rostro.

Capturas del episodio 190 del anime Boruto

”Kawaki en un episodio sonrió más que en los 55 capítulos de manga”

La causa de la sonrisa de Kawaki, surgió cuando logró escapar de la vigilancia de Boruto y Mitsuki después de dirigirse al baño de hombres. Luego se encontró con Sumire en el anime shonen y finalmente con la quimera Nue.

El niño creyó que había encontrado un método para escapar, le sonrió a Sumire antes de intentar asestarle algunos golpes, pero finalmente se encuentra en el extremo receptor de algunas mordeduras viciosas gracias a la quimera.

Kawaki logró escapar de su captura en Konoha (al menos de las instalaciones) al final de Boruto: Naruto Next Generations, episodio 190, pero aún falta saber lo que hará Naruto Uzumaki cuando lo conozca en persona. ¿Qué opinas de este contenido original de anime para Kawaki?

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en TikTok y mantente informado. Mata ne!