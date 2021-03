Anime: Yasuke de Netflix comparte sus primeras imágenes

Creado por LeSean Thomas, el anime Yasuke es una reinvención de la historia del primer samurái africano, ambientada en el fantástico Japón alternativo durante la era feudal, según la publicación del blog de Netflix. A continuación, La Verdad Noticias te comparte la descripción:

Sobre el anime Yasuke de Netflix

“En un Japón feudal devastado por la guerra lleno de mechas y magia, el ronin más grande jamás conocido, Yasuke, lucha por mantener una existencia pacífica después de una vida pasada de violencia”.

“Cuando una aldea local se convierte en el centro de la agitación social entre los daimyo en guerra, Yasuke debe tomar su espada y transportar a un niño misterioso que es el objetivo de las fuerzas oscuras y los señores de la guerra sedientos de sangre”. Mira a LaKeith Stanfield en el primer vistazo del anime:

Yasuke, un nuevo anime que sigue al legendario samurái africano

Primer vistazo a Yasuke - Twiiter @NXOnNetflix

El anime Yasuke contará con 6 episodios

El equipo detrás de Yasuke es MAPPA, un estudio de animación que ha ganado popularidad por su trabajo reciente en series como Shingeki no Kyojin (temporada 4), Jujutsu Kaisen y The God of Highschool.

LeSean Thomas dirigirá el anime y será productor ejecutivo junto con el director y animador Takeshi Koike y Flying Lotus. El estreno de Yasuke está programado para el 29 de abril de 2021 y los fanáticos no han tardado en felicitar a los productores por la nueva serie de Netflix.

“Hay una naturaleza fortuita en este proyecto, cómo un hombre afroamericano va a Japón para vivir y trabajar entre los mejores del anime japonés para crear un anime sobre un africano que va a Japón para vivir entre la élite japonesa y convertirse en un guerrero ”, dijo Thomas en una publicación de blog de Netflix.

Mientras tanto, Stanfield interpretó recientemente al informante del FBI Bill O’Neal en “Judas and the Black Messiah” junto a Daniel Kaluuya como el presidente de Black Panther, Fred Hampton. ¿Qué te pareció el diseño de personajes para el anime Yasuke?

¿Qué te pareció el diseño de personajes para el anime Yasuke?